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«ليفربول Vs مانشستر يونايتد».. قمة من أجل خطف الصدارة أو تقديم خدمة جليلة للسيتي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 01:32 صباحا
«ليفربول Vs مانشستر يونايتد».. قمة من أجل خطف الصدارة أو تقديم خدمة جليلة للسيتي
البرتغالي كريستيانو رونالدو يحتفل بعد تسجيله ثالث أهدافه لمانشستر يونايتد أمام نوريتش في 16 أبريل 2022 (ا ف ب)
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ينتظر عشاق كرة القدم الإنجليزية، مواجهة من العيار الثقيل بين فريق ليفربول أمام نظيره مانشستر يونايتد، على ملعب «أنفيلد» في موقعة مؤجلة من الجولة الـ30 لمنافسات الدوري الإنجليزي للموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

ويأمل ليفربول أن يخطف صدارة الدوري الإنجليزي موقتًا، أمام مانشستر يونايتد القادر على إسداء خدمة جليلة لمنافسه اللدود سيتي، القطب الثاني لمدينة مانشستر، في حال فوزه على مطارده المباشر مساء يوم الثلاثاء.

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ويتصدر السيتي الترتيب مع 74 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة عن ليفربول الباحث عن رباعية تاريخية بعد التأهل إلى نهائي كأس إنجلترا على حساب «سيتيزنس» بالذات بفوزه 3-2، إذ استهل تحديه بالفوز بكأس الرابطة، فيما تنتظره تحديات جمة في الدوري ومسابقة دوري أبطال أوروبا حيث بلغ الدور نصف النهائي ليواجه فياريال الإسباني.

مهمة صعبة
ولن تكون مهمة رجال المدرب الألماني يورغن كلوب سهلة بمواجهة فريق «الشياطن الحمر» العائد بقوة إلى سباق حجز مقعد في المسابقة الأم الموسم المقبل بفضل ثلاثية نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفوز على نوريتش سيتي 3-2 السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين، ليتقدم للمركز الخامس برصيد 54 نقطة.

واستغل يونايتد بأفضل طريقة ممكنة سقوط منافسيه المباشرين توتنهام الرابع (57) وأرسنال السادس (54 مع مباراة أقل) تواليًا أمام برايتون وساوثمبتون بالنتيجة ذاتها صفر-1.

وتميل الأرقام، وفقًا لـ«فرانس برس» لصالح ليفربول الذي لم يذق طعم الخسارة أمام منافسه في الدوري خلال سبع مباريات، حيث حقق 4 انتصارات مقابل 3 تعادلات آخرها فوزه الكبير ذهابًا 5-صفر في أولد ترافورد، في حين فشل «الشياطين الحمر» في هز الشباك في «أنفيلد» في 4 من مبارياته الخمس الأخيرة، علمًا أن ثلاثًا منها انتهت بالتعادل السلبي.

ويعود آخر هدف ليونايتد في مواجهاته في عقر دار ليفربول إلى ديسمبر 2018 والخسارة 1-3، سجله جيسي لينغارد.

انتصارات آنفيلد
ويتسلح ليفربول بسلسلة من 10 انتصارات تواليًا على ارضه في «بريميرليغ» وخسارته مرة واحدة في مبارياته الـ24 الأخيرة في مختلف المسابقات (أمام إنتر الإيطالي في دوري أبطال أوروبا)، وبتحويل «آنفيلد» إلى حصن حيث لم يخسر على أرضه هذا الموسم في الدوري، إذ فاز في 12 مباراة وتعادل في ثلاث.

 بينما يسعى يونايتد للبناء على فوزه أمام نوريتش لمتابعة انتصاراته، علمًا أنه لم يفز سوى بمبارتين من الثماني الأخيرة في مختلف المسابقات، مقابل ثلاثة تعادلات والعدد عينه من الهزائم.

سيتي بعيدًا عن الحسابات
في المقابل، يسعى سيتي، بعيدًا عن الحسابات ونتائج منافسيه، للفوز في مباراته المؤجلة من المرحلة الثلاثين الأربعاء أمام برايتون المنتشي بفوزه في مبارتيه الأخيرتين خارج أرضه أمام توتنهام وأرسنال.

قبلها، سيكون الديربي اللندني بين تشيلسي وأرسنال حاسمًا في السباق على دوري الأبطال في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة والعشرين.

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