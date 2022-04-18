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برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 أبريل 2022, 11:28 مساء
برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما
فريق قادش يحقق الفوز على برشلونة بهدف دون رد ضمن الدوري الإسباني. (الإنترنت)
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نجح فريق قادش في تحقيق الفوز على نظيره برشلونة، بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني، في معقل البارسا «كامب نو».

ومع بداية الشوط الثاني، نجح لوكاس بيريز في تسجيل هدف الفوز لقادش في الدقيقة (48)، حيث سدد روبن سوبرينو كرة بالرأس تصدى لها تير شتيجن لترتد أمام بيريز الذي وضعها في الشباك.

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بهذا الفوز رفع فريق قادش رصيده للنقطة 31 في المركز السادس عشر، ليبتعد بنقطتين عن مراكز الهبوط، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 60 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

رقم سلبي يتكرر
وتُعد هذه الهزيمة هي الثانية على التوالي في معقل الفريق الكتالوني عقب الخسارة ضد آينتراخت فرانكفورت بإياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وقالت شبكة «أوبتا» للإحصائيات، وفقا لـ«كورة» إن برشلونة خسر مباراتين على التوالي في ملعبه بمختلف المسابقات، لأول مرة منذ أبريل 2003.

وكانت تلك الهزائم، الأولى في الليجا ضد ديبورتيفو لاكورونيا بنتيجة (4-2)، والثانية بدوري الأبطال ضد يوفنتوس بنتيجة (2-1).

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