هدف قاتل ينقذ «روما» أمام «نابولي» في الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

سقط فريق «روما» في فخ التعادل أمام نظيره «نابولي»، بهدف لمثله، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب «دييغو أرماندو مارادونا»، ضمن الجولة الـ33 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحافظ أصحاب الضيافة على تقدمهم في معظم فترات المباراة بعدما كسر القائد لورينتسو إنسيني حالة الجمود من ركلة جزاء بعد 11 دقيقة. وتعادل ستيفان الشعراوي في الرمق الأخير بعد تسجيله هدفًا في الدقيقة 91.

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وشهدت المباراة خشونة، حيث أشهر الحكم أربع بطاقات صفراء لـ«نابولي» وبطاقتين لـ«روما»، إلى جانب بطاقة حمراء أخرى كانت من نصيب لاعب الأخير دانييل فوزاتو.

بهذه النتيجة رفع «نابولي» رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث، كما رفع «روما»، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، رصيده إلى 58 نقطة في المركز الخامس.