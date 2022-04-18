«674» سر المجد التاريخي لبوسكيتس في «برشلونة» بملاحقة رقم إنييستا

القاهرة - بوابة الوسط

نجح سيرجيو بوسكيتس في صناعة تاريخ له في «برشلونة»، حيث سيضيف القائد، اليوم الإثنين، إذا شارك ضد «قادش»، مباراته الرسمية رقم 674 في تاريخه مع «البلوغرانا»، وسيعادل بوسكيتس بهذا الرقم، إنييستا، ليضع نفسه في المركز الثالث في ترتيب اللاعبين التاريخيين الأكثر مشاركة مع «برشلونة» عبر تاريخه.

الإسباني المخضرم

وكشفت جريدة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، إحصاءات اللاعب الإسباني المخضرم خلال تلك الفترة، بعدما وضع نفسه خلف تشافي هيرنانديز صاحب الـ767 مباراة، وليونيل ميسي أكثر اللاعبين تمثيلاً لـ«برشلونة» بـ778 مباراة، بحسب ما نقله موقع «24».