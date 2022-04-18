«برشلونة» يستضيف نظيره «قادش» في الدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط

يستضيف فريق «برشلونة» نظيره «قادش»، اليوم الإثنين، على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري 2021-2022، ويأتي فريق «برشلونة» في وصافة جدول ترتيب «الليغا» هذا الموسم برصيد 60 نقطة، خلفًا لـ«ريال مدريد» المتصدر برصيد 72 نقطة.

يعاني «برشلونة» هذا الموسم، وتتبقى له مباراة مؤجلة، فيما يحتل «قادش» المركز 18 برصيد 28 نقطة، ويخوض فريق «برشلونة» مباراة «قادش» بحالة معنوية سيئة، بعدما ودع منافسات بطولة الدوري الأوروبي من الدور ربع النهائي إمام «إينتراخت فرانكفورت» الألماني.

ويستهدف فريق «برشلونة»، تحقيق فوز معنوي على «قادش»، لمواصلة ملاحقة «ريال مدريد» على صدارة الدوري الإسباني، والتمسك بالمنافسة على اللقب حتى النهاية، وحقق «برشلونة» 7 انتصارات متتالية في بطولة الدوري الإسباني، منذ التعادل مع «إسبانيول» بنتيجة (2-2)، في الجولة 24 من مسابقة «الليغا».