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بنزيما يتوهج بالأرقام القياسية في «ريال مدريد» عبر معادلة دي ستيفانو والاقتراب من راؤول

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 أبريل 2022, 04:48 مساء
بنزيما يتوهج بالأرقام القياسية في «ريال مدريد» عبر معادلة دي ستيفانو والاقتراب من راؤول
الفرنسي كريم بنزيما. (أرشيفية : الإنترنت)
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حقق الفرنسي كريم بنزيما رقمًا قياسيًا بتسجيله الهدف الذي أكمل ريمونتادا «ريال مدريد» أمام «إشبيلية»، في ملعب «رامون سانشيز بيزخوان»، وكان يعني الهدف رقمًا قياسيًا للاعب الفرنسي، الذي لم يسجل حتى الآن 25 هدفًا في الدوري الإسباني «الليغا».

تجاوز ألفريدو دي ستيفانو
جريدة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أكدت أن بنزيما تمكن من تجاوز ألفريدو دي ستيفانو، برصيد 217 هدفًا في الدوري، وهو ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي، بحسب ما نقله موقع «24».

أفضل موسم تهديفي
وواصل بنزيما تألقه في أفضل موسم تهديفي في مسيرته، وسجل 39 هدفًا في 39 مباراة في جميع المسابقات، وخلال آخر 10 مباريات سجل 15 هدفًا، في اللحظات الحاسمة من الموسم.

217 هدفًا في الليغا
ووقع المهاجم الفرنسي على الهدف الثالث لـ«ريال مدريد» أمام «إشبيلية»، وبلغ 217 هدفًا في الدوري الإسباني، متخطيًا 216 هدفًا للأسطورة دي ستيفانو، ويقترب من راؤول صاحب الـ228 هدفًا، لكنه لايزال بعيدًا عن كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي بـ312 هدفًا.

مطاردة راؤول
بات بنزيما القائد المتميز في تصنيف الهدافين في الدوري برصيد 25 هدفًا، بفارق عشرة أهداف عن راؤول دي توماس، والتركي إينيس أونال، في الدوري الإسباني، كما أنه يملك 12 هدفًا في دوري أبطال أوروبا بفارق هدف عن ليفاندوفسكي الذي خرج من ربع النهائي، وبإمكان الفرنسي تجاوزه خلال المباراتين ضد «مانشستر سيتي»، واحتمالية خوض مباراة أخرى إذا تأهل للنهائي.

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