مدرب «ميلان» يستبعد تأثر لاعبيه بحديث الاستحواذ قبل مواجهة الـ«إنتر» في الكأس

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدرب «ميلان»، ستيفانو بيولي، إن فريقه لا يشعر بالتشتت من محادثات استحواذ محتمل على النادي، وأكد أن تركيز كل لاعبيه ينصب على مواجهة «إنتر ميلان»، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، وسيلعب الفائز في النهائي أمام «فيورنتينا» أو «يوفنتوس».

وذكرت مصادر، أن «إنفستكورب»، التي تعمل في إدارة الأصول ومقرها البحرين، دخلت في محادثات حصرية لشراء نادي «ميلان»، وقال بيولي في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: «لم نتحدث عن الأمر معًا، ولن يقلل أي شيء من تركيزنا على مباراة قبل النهائي»، بحسب ما نقله موقع «24» عن «روتيرز».

وأضاف: «يمكنني القول إن حاضر ميلان قوي جدًا، ومستقبله يمكن أن يصبح أفضل»، وفشل «ميلان» في استغلال عدة فرص في مباراة ذهاب نصف النهائي، واكتفى بالتعادل دون أهداف مع جاره وغريمه «إنتر».

ويصارع «ميلان» أيضًا على لقب الدوري، حيث يتقدم بنقطتين على «إنتر»، الذي يملك مباراة واحدة مؤجلة، وقال بيولي إن نتيجة مباراة الكأس لن تؤثر على سباق المسابقة الأخرى.

وأوضح: «نعرف طريقنا في كافة الأحوال، مباراة الغد مهمة بكل تأكيد لأنها ستؤهل للنهائي، وسنبذل قصارى جهدنا، لكننا سنحاول الفوز بكل المباريات بغض النظر عن نتيجة مساء الغد».