أوليفر كان يكشف حديث القتل في بايرن ميونيخ وموقف تمديد عقد ليفاندوفسكي

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، أوليفر كان، إن متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني، لا يستطيع ببساطة الضغط على زر، لكي يمدد التعاقد مع المهاجم روبرت ليفاندوفسكي، ويرتبط المهاجم الدولي البولندي ليفاندوفسكي، بعقد مع بايرن حتى 2023، ونجح هذا الموسم في تسجيل 32 هدفا في الدوري، ويبدو في طريقه للفوز بلقب هداف المسابقة للعام الخامس تواليا.

وقال كان لمحطة «سبورت 1 التلفزيونية»: «نحن على تواصل مع روبرت، ونريده أن يبقى مع بايرن لأطول فترة ممكنة، على ما يبدو، يعتقد البعض أن مثل هذه المفاوضات لتمديد العقد أشبه بلعبة إلكترونية لكرة القدم، حيث أنقر في مكان ما لتمديد العقد»، بحسب ما نقله موقع «24» عن «رويترز».

وتابع: «روبرت لاعب لديه القدرة على تسجيل 30 أو 40 هدفا كل عام، بالطبع في مرحلة ما يقول مثل هؤلاء اللاعبين لأنفسهم لقد حققت كل شيء هنا»، وانتقد كان تعرض يوليان ناغلزمان لإساءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال المدرب الشاب إنه تلقي مئات التهديدات بالقتل بعد الخروج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وقال كان: «عليك أن تكون قادرا على تحمل النقد ووضعه خلفك، هذا جزء لا يتجزأ من اللعب مع بايرن ميونخ، هنا ورغم ذلك، يتم تجاوز الحدود، ما الذي يحدث مع الأشخاص الذين يرسلون تهديدات بالقتل إلى آخرين؟، لا يوجد شيء أكثر جبنا من تشويه سمعة الآخرين، والاستخفاف بهم بطريقة مجهولة».

وبات بايرن على أعتاب إحراز لقبه العاشر تواليا في الدوري، وقد يحسم الأمر بالفوز على بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، السبت المقبل.