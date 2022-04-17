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جوردان بول يقود وريورز لهزيمة ناغتس في دوري السلة الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 أبريل 2022, 05:11 مساء
جوردان بول يقود وريورز لهزيمة ناغتس في دوري السلة الأميركي
جوردان بول يقود وريورز. (إنترنت)
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أحرز جوردان بول 30 نقطة ليساهم في فوز سهل لغولدن ستيت وريورز (123-107) على دنفر ناغتس في افتتاح المواجهات بينهما بالأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأضاف ستيفان كري 16 نقطة خلال 22 دقيقة بعد مشاركته بديلاً خلال عودته عقب الغياب عن آخر 12 مباراة بسبب إصابة بالقدم بينما أحرز كلاي طومسون 19 نقطة، بحسب ما نقله موقع «24» عن «رويترز».

وسجل نيكولا يوكيتش 25 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة وقدم ست تمريرات حاسمة لدنفر، وأضاف ويل بارتون 24 نقطة لناغتس الذي لم يكن في مستواه المعهود الذي قاده للفوز ثلاث مرات في أربع مباريات أمام وريورز بالدور التمهيدي، وتحسم السلسلة على أساس الأفضل في سبع مباريات، كما حقق وريورز اللقب ست مرات آخرها في 2018 بينما يبحث ناغتس عن لقبه الأول على الإطلاق.

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