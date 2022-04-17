«مانشستر سيتي» يصدر بيان الاعتذار عن الأغاني في قمة «ليفربول»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتذر نادي «مانشستر سيتي» الإنجليزي، بسبب قيام مجموعة من مشجعيه بترديد الصيحات والأغاني، خلال الوقوف دقيقة صمتًا قبل مباراة الفريق أمام «ليفربول» على ملعب «ويمبلي»، التي انتهت بفوز «الريدز» (3-2)، أمس السبت، في الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

قامت مجموعة من مشجعي «مانشستر سيتي»، بترديد الأغاني، خلال الوقوف دقيقة صمتًا، تكريمًا لضحايا كارثة هيلزبره التي وقعت قبل 33 عامًا، قبل أن يشير الحكم مايكل أوليفر بإنهاء وقفة الصمت، بحسب ما نقله موقع «24» عن «رويترز».

وقال ناطق باسم النادي: «مانشستر سيتي يشعر بخيبة أمل شديدة، إزاء تصرفات بعض مشجعيه خلال دقيقة الصمت قبل المباراة»، ومن جانبه قال بيب غوارديولا: «هم لا يمثلوننا»، كذلك علق يورغن كلوب قائلًا: «خطأ.. كان أمرًا غريبًا للغاية، لكن مانشستر سيتي اعتذر عن ذلك، وهذا جيد».

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وتأهل «ليفربول» إلى نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم بفوزه، السبت، على «مانشستر سيتي» (3-2) في نصف النهائي على ملعب «ويمبلي»، وسجل ثلاثية «ليفربول» الفرنسي إبراهيما كوناتي (9) والسنغالي ساديو ماني (17 و45)، بينما أحرز ثنائية «سيتي» جاك غريليش (47) والبرتغالي برناردو سيلفا (90+1).