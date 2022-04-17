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شقيق هازارد يكشف الطريق الوحيد لرحيله عن ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 أبريل 2022, 01:16 مساء
شقيق هازارد يكشف الطريق الوحيد لرحيله عن ريال مدريد
إدين هازارد. (أرشيفية : الإنترنت)
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أكد شقيق جناح ريال مدريد، إدين هازارد، كيليان هازارد، أن نية اللاعب البلجيكي هي البقاء في سانتياغو بيرنابيو الموسم المقبل، رغم وجود أصوات كالإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا، تنصح اللاعب بالرحيل للحصول على دقائق والمشاركة في مونديال قطر 2022.

وقال شقيقه في مقابلة أجراها مع شبكة «آر تي بي إل» البلجيكية: «هازارد لن يغادر ريال مدريد حتى يثبت أنه الأفضل هناك، كان هذا سلوكه دومًا رفقة جميع الأندية التي لعب فيها، هو لا يريد الرحيل، ولا أعتقد أنه سيغادر الفريق»، بحسب «إفي» نقلا عن موقع «24».

ورغم ذلك، يرى كيليان هازارد أن شقيقه قد يرحل في حالة واحدة، وفي هذا السياق أضاف: «إذا أراد رئيس النادي رحيل هازارد، وإذا علم شقيقي بأنه لن يحصل على مزيد من فرص اللعب، وقتها أشك في بقائه في ريال مدريد، لكنني أؤكد لكم أنه سيبذل قصارى جهده لإثبات أنه أفضل لاعب في ريال مدريد».

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