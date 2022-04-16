يوفنتوس يستضيف بولونيا بهدف تثبيت الأقدام في الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

يستضيف فريق يوفنتوس نظيره بولونيا، اليوم السبت، على ملعب أليانز ستاديوم، وذلك ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي للموسم الجاري، ويتطلع يوفنتوس بقيادة مدربه ماسيمليانو أليغري للفوز بتلك المباراة هذه المباراة.

الهدف من الفوز لليوفي تثبيت نفسه أكثر في المربع الذهبي، حيث يحتاج للظفر بثلاثة نقاط لكي يضمن تقليص الفارق بينه وبين نابولي، وهو أقرب منافسيه وصاحب المركز الثالث في المسابقة.

على الجانب الآخر، يتطلع فريق بولونيا لتحقيق الفوز أمام بولونيا لكي يظفر بثلاث نقاط مهمة، لكي تساهم في رفع رصيده من النقاط وبالتالي الصعود للمركز الحادي عشر في جدول ترتيب المسابقة.

ويدخل يوفنتوس تلك المباراة وهو في المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة، بينما يحتل بولونيا المركز الثاني عشر في الترتيب برصيد 37 نقطة.