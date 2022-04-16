مانشستر سيتي يصطدم بليفربول في موقعة جديدة بنصف نهائي كأس الاتحاد.. السبت

القاهرة - بوابة الوسط

يستقبل ملعب ويمبلي، اليوم السبت، قمة مانشستر سيتي وليفربول، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وهي المواجهة التي تتكرر بينهما بعد أيام قليلة من مباراة الدوري الإنجليزي، ويبحث مانشستر سيتي عن اللقب الأول له في الموسم الحالي، بينما يسعى ليفربول لحصد اللقب الثاني بعد تحقيق كأس الرابطة.

وتأهل مانشستر سيتي لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه الكبير على مضيفه فريق ساوثهامبتون بنتيجة (4-1)، فيما تأهل فريق ليفربول إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب تحقيق فوز صعب على مضيفه نوتنغهام فورست، بنتيجة (1-0)، بحسب موقع «24».

فرض السيطرة

يدخل فريقا مانشستر سيتي وليفربول من أجل فرض السيطرة والتأهل لنهائي الكأس، الذي سيلاقي فيه الفائز من مواجهة تشيلسي وكريستال بالاس اللذين يلتقيان غدًا الأحد.

حكام القمة الكروية

من جانبه أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حكام مباراة مان سيتي وليفربول التي يديرها الحكم مايكل أوليفر، فيما سيكون دارين إنغلاند مسؤولًا عن تقنية الفيديو «الفار» في تلك المباراة.

تعادل إيجابي

كان ليفربول التقى نظيره فريق مانشستر سيتي، الأحد الماضي، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بينهما بهدفين لكل منهما.

مانشستر سيتي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 74 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني برصيد 73 نقطة.

تأهل على حساب أتلتيكو

ويعيش مانشستر سيتي حالة معنوية مرتفعة بعد أن تأهل لنصف نهائي دورى أبطال أوروبا، عقب تعادله السلبي مع مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، في المباراة التي جمعتهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ويواجه نظيره فريق ريال مدريد في نصف نهائي دوري الأبطال، بعد تخطيه تشيلسي بنتيجة (5-4) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.