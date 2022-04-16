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«اليوروبا ليغ» تفجر موجة غضب جديدة في القلعة الكتالونية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 أبريل 2022, 03:02 مساء
«اليوروبا ليغ» تفجر موجة غضب جديدة في القلعة الكتالونية
بكاء بيير إيميريك أوباميانغ. (إنترنت)
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خرج مدافع برشلونة، الفرنسي كليمو لينغليه، من حسابات مدرب الفريق تشافي هيرنانديز منذ توليه مهمة قيادة «البلاوغرانا» خلفًا للمدرب الهولندي رونالد كومان، وأشارت جريدة «سبورت» الكتالونية إلى أن قلب الدفاع الفرنسي أدرك أنه لن يدخل ضمن خطط تشافي، حيث ابتعد عن التشكيلة الأساسية للفريق في الأسابيع الأخيرة.

لينغليه القادم من إشبيلية
وتعاقد النادي الكتالوني مع لينغليه قادمًا من إشبيلية مقابل 35 مليون يورو، وسرعان ما دخل في التشكيلة الأساسية بعد الإصابات المتكررة لمواطنه صامويل أومتيتي، لكنه قدم في المواسم الأخيرة أداءً غير منتظم، رغم أنه أحد أفضل لاعبي الفريق الذين يوزعون اللعب من الخلف، بحسب «إفي» نقلا عن موقع «24».

رسالة داني ألفيش
في الوقت نفسه، بعث ظهير فريق برشلونة، البرازيلي داني ألفيش، رسالة أظهر فيها اتحاد الفريق بعد إقصائه من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم على يد أينتراخت فرانكفورت الألماني الذي انتصر الخميس، في مباراة الإياب التي احتضنها ملعب كامب نو (3-2).

ونشر ألفيش رسالته عبر حسابه الرسمي على إنستغرام وقال فيها: «عندما نمضي قدمًا، نمضي قدمًا معًا، وعندما نركض، نركض معًا، وعندما نقاتل، نقاتل معًا، وعندما نسقط، ننهض معًا»، وتحدث الظهير البرازيلي، الذي غاب عن المشاركة ضد فرانكفورت بسبب عدم قيده في «اليوروبا ليغ»، عن أهمية قيم نادي كبرشلونة، وأضاف: «عندما تقرر أن تكون أحد عناصر فريق ما، فهذا لأن ذلك الفريق يرتبط بك بطريقة ما.. يرتبط بقيمك وبطريقة التعبير عن مشاعرك».

رسالة أمل وتحفيز
وبعث اللاعب السابق في صفوف إشبيلية وباريس سان جيرمان ويوفنتوس برسالة أمل بشأن مستقبل الفريق، وأكد على أهمية بعض القيم المحددة، وفي هذا السياق قال: «إنها بمثابة علاقة أسرية في جميع الجوانب، تلك هي قيمة هذا النادي، وهي ما تجمعنا».

يُذكر أن «البلاوغرانا» يمر بأوقات عصيبة، لا سيما بعد الحضور الكاسح من الجماهير الألمانية الذي شهده ملعب كامب نو وغياب الدعم الجماهيري للفريق الكتالوني خلال المباراة.

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