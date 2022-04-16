للمرة الثانية: غياب ممثلي «الليغا» عن نصف نهائي الدوري الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

للمرة الثانية، يغيب ممثلو الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا» عن نصف نهائي الدوري الأوروبي بمسماها الجديد بعدما خسر برشلونة الخميس على ملعب كامب نو، بثلاثة أهداف لهدفين أمام أينتراخت فرانكفورت الألماني في إياب ربع نهائي البطولة، ويتزامن هذا الواقع في النسخة الحالية مع استضافة إسبانيا لأول مرة نهائي الدوري الأوروبي، بالتحديد على ملعب رامون سانشيز بيزخوان الخاص بفريق إشبيلية.

خروج برشلونة

وبهزيمة الفريق الكتالوني الخميس، لم يعد لدوري الدرجة الأولى الإسباني أي ممثل في نصف نهائي ثاني أكبر البطولات الأوروبية على مستوى الأندية للمرة الثانية في تاريخها بمسماها الجديد، وكانت المرة الأولى التي تغيب فيها ممثلو الأندية الإسبانية عن نصف نهائي الدوري الأوروبي في موسم 2012-2013، بحسب «إفي» نقلا عن موقع «24».

ودع أتلتيك بلباو

وفي ذلك الموسم ودع أتلتيك بلباو من مرحلة المجموعات، بينما ودع أتلتيكو مدريد وليفانتي من دور الـ32 وثمن النهائي على الترتيب أمام فريق روبين قازان الروسي، وبلغت نصف النهائي في ذلك الموسم أندية تشيلسي وبنفيكا وبازل وفنربخشة، وحينها توج «البلوز» بقيادة المدرب الإسباني رافا بينيتيز، باللقب على حساب الفريق البرتغالي بعد التغلب عليه بنتيجة 2-1، وسجل هدفي الفريق اللندني فرناندو توريس وإيفانوفيتش.