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رئيس برشلونة يعيد النظر في سياسة التذاكر بعد مخالفات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 أبريل 2022, 01:49 مساء
رئيس برشلونة يعيد النظر في سياسة التذاكر بعد مخالفات
جماهير فرانكفورت في كامب نو. (إنترنت)
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أكد رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا أن النادي الكتالوني سيمنع تحويل تذاكر مباريات البطولات الأوروبية التي تقام على أرضه في ملعب كامب نو، بعد أن ذكرت تقارير أن 30 ألف مشجع لأينتراخت فرانكفورت الألماني دخلوا ملعبه لحضور مباراة في الدوري الأوروبي لكرة القدم الخميس الماضي، رغم أن اللوائح تمنح الفريق الضيف خمسة آلاف تذكرة فقط.

وداع كتالوني مر
وخرج برشلونة من البطولة بعد هزيمته (3-2) أمام الفريق الألماني في لقاء العودة بدور الثمانية، الخميس، (4-3) في النتيجة الإجمالية، بحسب «رويترز».

أزمة الحضور الجماهيري
وبينما كان برشلونة يتوقع دعمًا جماهيريًا كبيرًا في ملعبه قالت شبكة «إي.إس.بي.إن» التلفزيونية إن عدد مشجعي الفريق الزائر بلغ قرابة 30 ألف مشجع من العدد الِإجمالي للجمهور والذي وصل إلى 79468 مشجعًا.

وقال برشلونة «إن 37746 مشجعًا كانوا من حملة التذاكر الموسمية وخمسة آلاف مشجع كانوا في المدرج المخصص للجمهور الزائر، بينما اشترى 34440 مشجعا تذاكرهم من خلال وسائل أخرى، وبقية الجمهور حضروا بناء على دعوات من الاتحاد الأوروبي للعبة الشعبية (اليويفا)».

وأضاف برشلونة «نحن نؤكد على أن 34440 تذكرة التي تم بيعها كان من المفترض أن تباع خارج ألمانيا، النادي لم يبع هذه التذاكر لمشجعين ألمان، من اشتروا هذه التذاكر منحوها لمشجعين ألمان، هذا واضح».

حديث لابورتا وقراره
وقال لابورتا «إن برشلونة لم يكن لديه أي دور في وصول التذاكر إلى المشجعين الألمان، لا نريد أن يتكرر ما حدث مرة أخرى في ملعب برشلونة وسنتخذ ما يلزم.. قررنا عدم السماح بتحويل تذاكر المباريات الدولية التي تقام على أرضنا، النادي غير مسؤول عن مخالفة الناس القواعد».

واختتم لابورتا قائلًا «طبقنا كل الإجراءات المطلوبة لتجنب حدوث ذلك.. لكن هناك من يصرون على القيام بذلك رغم ما يسببه من ضرر للنادي وللجمهور وأعضاء النادي الذين حضروا لدعمه في كامب نو».

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