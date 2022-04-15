ليفربول Vs مانشستر سيتي.. مواجهة للتاريخ في كأس إنجلترا

القاهرة - بوابة الوسط

يستعد فريق ليفربول، لخوض مشوار البطولة الثالثة في الموسم الحالي، عندما يواجه نظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القم، غدا السبت.

وكان الريدز قد حسم بطاقة الصعود إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب بنفيكا البرتغالي، بعد أيام قليلة من التعادل مع رفاق بيب غوارديولا بنتيجة 2-2 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

- ليفربول يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

- مانشستر سيتي يعبر إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عبر بوابة أتلتيكو مدريد

- بالمواعيد: تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

وسيكون رهان ليفربول، وفقا لـ«فرانس برس» في تحقيق رباعية تاريخية على المحك أمام مانشستر سيتي الساعي إلى ثلاثية بدوره، في مباراة نصف نهائي كأس إنجلترا التي ستحقق حلم أحد الأندية في الخلود الكروي وتحطم آخر.

ويتنافس رجال الألماني يورغن كلوب على أن يصبحوا أول فريق إنجليزي يفوز بالألقاب الأربعة الكبرى كلها في موسم واحد، وذلك بعدما بدأوا المشوار في فبراير الماضي بالفوز بكأس الرابطة، والعبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع الحالي عقب مواجهة مثيرة مع بنفيكا البرتغالي الأربعاء.

عقبة رئيسة أمام طموحات الـ«ريدز»

وفيما تشير التوقعات إلى علو كعب ليفربول في تخطي فياريال الإسباني (الذي أقصى بايرن ميونيخ الألماني) في نصف نهائي المسابقة الأوروبية الأم، فإن سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون العقبة الرئيسة أمام طموحات الـ«ريدز».

ويتربع سيتي على الصدارة بلا أريحية بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، مع بقاء سبع مباريات على النهاية عقب تعادلها 2-2 نهاية الأسبوع الماضي.

ويسعى فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا أيضا إلى حصد لقب دوري أبطال أوروبا، وقد يواجه ليفربول في النهائي إذا تغلب على ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي.

السيتي يسعى لإنجاز نادر

ولدى سيتي أيضا إنجاز نادر يسعى إلى تحقيقه، وهو أن يصبح ثاني فريق إنجليزي فقط يفوز بثلاثية البريميرليغ، ودوري أبطال أوروبا، وكأس إنجلترا.

هذان الهدفان الكبيران لـ«سيتيزنس» و«ريدز» يعنيان أن الرهانات ستكون عالية عندما يلتقيان للمرة الثانية في غضون أسبوع، وهذه المرة في ويمبلي لحجز بطاقة في نهائي الكأس.

وعليه، فإن أحد الفريقين سيغادر الملعب منتشيا، فيما يتعين على الآخر استعادة التركيز.

هذا يعني كل شيء

وأكد كلوب في هذا السياق إنه يستمتع باحتدام المعركة وقال: «كان سيتي قويا جدا الأسبوع الماضي ولم نكن في أفضل حالاتنا لذا أود أن أرى مباراة نكون فيها في أفضل حالاتنا أيضا، مضيفا «سيكون ذلك ممتعا، لذلك دعونا نجربه».

وتطرق مدرب بوروسيا دورتموند السابق إلى أهمية مواجهة سيتي قائلا، وفقا لـ«فرانس برس»: «يجب أن نتعامل (مع المباراة) على أنها مباراة نهائية، علينا أن نفعل ذلك».

وأردف: «هذا هو الوضع إلى حدٍ كبير وهذه هي الطريقة التي تعاملنا بها بالفعل منذ يناير، منذ أن بدأنا هذه المهمة الصغيرة. عليك أن تبذل قصارى جهدك.. ويمبلي ملعب كبير لذا علينا تغطية الكثير من العشب والركض كثيرا وسد الفجوات الكبيرة ولكن أعتقد أنه سيكون رائعا. بالطبع، سيستخدم الفريقان المباراة الأخيرة للتحليل وسنرى من يستخدمها بشكل أفضل».

وأحرز ليفربول لقب مسابقة الكأس سبع مرات في تاريخه آخرها العام 2006، غير أن النجاح لم يكن حليفه ففشل في رفع ألقابه أو حتى الوصول إلى المربع الذهبي منذ أن تسلم كلوب زمام الأمور الفنية في النادي في العام 2015.

وبمواجهة فريق أحرز اللقب 6 مرات آخرها عام 2019، وصف المدرب الألماني مباراته أمام سيتي بـ «منافسة هائلة، منافسة ضخمة ومن الواضح أننا حتى الآن لم نصل سابقا إلى نصف النهائي، لذا فهي أول تجربة لنا في الدور قبل النهائي في ويمبلي.. نحن هنا وهذا يعني كل شيء بالنسبة لنا لأكون صادقا».

ويلعب في نصف النهائي الثاني الأحد، تشلسي الساعي إلى محو خيبة خسارة لقب دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، عندما يواجه كريستال بالاس.