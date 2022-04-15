براءة «يوفنتوس» بعد تحقيقات في مخالفات مالية وإدارية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن جميع أندية كرة القدم 11، بما في ذلك يوفنتوس ونابولي و59 فردا حصلوا على براءة من المحكمة الاتحادية الإيطالية بعد تحقيقات في مخالفات مالية وإدارية.

وقال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في بيان، وفقا لـ«رويترز»: «برأت المحكمة الاتحادية الوطنية برئاسة كارلو سيكا جميع الشركات والمديرين والإداريين في الأندية التي أحالها المدعي العام الاتحادي.. ستكشف المحكمة عن حيثيات الحكم في الأيام القليلة المقبلة».

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وأعدت لجنة الإشراف على أندية الدوري الإيطالي، تقريرا بشأن أنشطة انتقالات اللاعبين وقدمته إلى المدعي العام الاتحادي العام الماضي لتبدأ التحقيقات بعد ذلك.

وبرأت المحكمة الاتحادية جميع من تشملهم التحقيقات بما في ذلك رئيس يوفنتوس أندريا أنيلي، والمدير الإداري الحالي لتوتنهام هوتسبير فابيو باراتيتشي ورئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس.

جدل في صفقات تبادل

وثار جدل في إيطاليا في السنوات الأخيرة بشأن صفقات تبادل وانتقالات اللاعبين بسبب صعوبة تحديد قيمة سوقية دقيقة للاعبين المشمولين في هذه الصفقات.

ووفقا لتقارير وسائل إعلام إيطالية، فتح المدعي العام الاتحادي تحقيقا في إمكانية تضخيم القيمة السوقية لمساعدة الأندية على موازنة دفاترها.