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سيميوني يرد على غوارديولا: «لسنا أغبياء»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 أبريل 2022, 07:12 مساء
سيميوني يرد على غوارديولا: «لسنا أغبياء»
شجار بين لاعبي أتلتيكو مدريد ,مانشستر سيتي. (ا ف ب)
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ردّ المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، على نظيره الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد ليلة متشنجة في ملعب «واندا ميتروبوليتانو» الأربعاء.

واندلع شجار بين لاعبي أتلتيكو مدريد وضيفه مانشستر سيتي في الملعب والنفق المؤدي إلى غرف تبديل الملابس، بعد تأهل النادي الإنجليزي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وسُئل سيميوني، وفقًا لـ«فرانس برس» بعد المباراة إذا ما شعر أن غوارديولا قلّل من احترامه خلال مواجهة الدور ربع النهائي التي انتهت بتأهل سيتي بعد فوزه 1-صفر على أرضه قبل تعادل الفريقين سلبًا في مدريد.

لسنا أغبياء
وقال الأرجنتيني: «أحيانًا، الناس الذين يعرفون استخدام المفردات والذين يتمتعون بالذكاء، بإمكانهم أن يمدحوك باحتقار.. ولكن نحن الذين لا نعرف استخدام المفردات جيدًا، لسنا أغبياء أيضًا».

وأوضح غواديولا بعد المباراة الأولى في مانشستر الأسبوع الماضي: «ما قبل التاريخ، اليوم وبعد 100 ألف سنة، الهجوم ضد (تشكيلة) 5-5-(صفر) صعب جدًا»، في انتقاد لأسلوب سيميوني المفرط في الدفاع.

صعوبة اللعب ضد أتلتيكو
وأصرّ غوارديولا على أنه امتدح مقاومة وقتال أتلتيكو: «يمكنه اللعب بالطريقة التي يريد، كل ما قلته إنه من الصعب للغاية اللعب ضدهم»، مضيفًا «لطالما احترمت هذه المؤسسة وهذا الفريق، ولن أجرؤ على مهاجمة هذا الفريق. عندما يعرف فريق ما كيف يدافع على عكس أي فريق آخر في العالم، يكون الأمر صعبًا».

وعن تصرف اللاعبين خلال المباراة وفي النفق المؤدي إلى غرف تبديل الملابس، أوضح المدرب الأرجنتيني: «لم أر ما حصل.. كنت على أرض الملعب أصفق وأحيي الجماهير.. بحلول الوقت الذي دخلت فيه، لم يكن هناك أحد».

ودخلت الشرطة النفق بعد صافرة النهاية مع استمرار المشاجرات بين اللاعبين، حيث أظهرت لقطات فيديو المونتينيغري ستيفان سافيتش لاعب أتلتيكو وهو يصرخ على جاك غريليش جناح سيتي، بينما اضطر اللاعبون لمنع الكرواتي شيمي فيرساليكو من مواجهة كايل ووكر. إذ بدا فيرساليكو وكأنه بصق في النفق في اتجاه ووكر.

طرد فيليبي
وطرد البرازيلي فيليبي في الوقت بدل الضائع بعد تدخل على فيل فودن، علمًا أن الأخير كان يرتدي ضمادة على الرأس بسبب تدخل سابق من اللاعب ذاته، ما أدى إلى دخول لاعبي الفريقين في عراك في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

ويلتقي سيتي في نصف النهائي مع طرف آخر من مدريد، هذه المرة ريال حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولة (13)، فيما يلتقي ليفربول مع فياريال في نزال إنجليزي-إسباني بحت في المربع الذهبي.

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