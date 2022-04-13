تشافي يعلق على تأهل الريال وفياريال لنصف نهائي أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

علق المدير الفني لفريق برشلونة، تشافي، على تأهل فريق ريال مدريد وفياريال، إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما أطاح الأول بحامل اللقب تشيلسي، بينما فجر فياريال مفاجأة بالتفوق على بايرن ميونيخ في دور الثمانية أمس الثلاثاء.

وقال تشافي اليوم الأربعاء، وفقًا لـ«رويترز» إن تأهل ريال مدريد وفياريال إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا، أظهر قوة دوري الدرجة الأولى الإسباني، وسط تطلعات الفريق الكتالوني للعودة للمسابقة القارية الكبرى في الموسم المقبل.

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واكتفى تشافي بالمشاهدة؛ إذ ينافس فريقه في الدوري الأوروبي بطولة المستوى الثاني ويستضيف أينتراخت فرانكفورت في إياب دور الثمانية غدًا الخميس بعد التعادل (1-1) في ألمانيا الأسبوع الماضي.

الدوري الإسباني ليس بعيدًا عن الإنجليزي

وامتدح تشافي منافسيه المحليين بعد التقدم في دوري الأبطال. وقال في مؤتمر صحفي: «ما حدث يوم الثلاثاء أظهر أن الدوري الإسباني ليس بعيدًا عن الإنجليزي ومهما حدث سيحتفظ الدوري الإسباني ببريقه وسيحظى بتنافس شديد. شاهدت المباراتين وأنا مشجع وهدفنا العودة لدوري الأبطال.. وبالمناسبة، فياريال فريق كبير الآن. أليس كذلك؟ يجب أن تضعوه في قائمتكم للأندية الكبرى».

ويوفر الدوري الأوروبي الفرصة الوحيدة الواقعية أمام برشلونة للتتويج بلقب كبير هذا الموسم؛ إذ يبتعد بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني. ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 30 نقطة بالتساوي مع مطارده إشبيلية.