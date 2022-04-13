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قرار من المحكمة الرياضية بشأن عقوبة «يويفا» تجاه أتلتيكو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 أبريل 2022, 08:23 مساء
قرار من المحكمة الرياضية بشأن عقوبة «يويفا» تجاه أتلتيكو
ملعب أتلتيكو مدريد. (الإنترنت)
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أعلنت محكمة التحكيم الرياضية، اليوم الأربعاء، أنها علقت عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ضد أتلتيكو مدريد بغلق جزء من ملعبه في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال أمام مانشستر سيتي.

وعاقب «يويفا» أتلتيكو يوم الإثنين، بغلق مدرج سعته خمسة آلاف متفرج على الأقل في ملعب واندا متروبوليتانو بعد اتهام مشجعيه بالتصرف بعنصرية وإلقاء أجسام من المدرجات، وفقًا لـ«رويترز».

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وتقدم أتلتيكو بطعن إلى المحكمة الرياضية، وقالت المحكمة في بيان إنها قررت تعليق العقوبة «عند الأخذ في الاعتبار التداعيات الخطيرة على الأمن المحلي في حال فرض الإغلاق الجزئي للملعب في هذا الوقت المتأخر».

وقال أتلتيكو إنه سيسمح بدخول أي مشجع يملك تذكرة لمباراة الإياب المقرر إقامتها في وقت لاحق اليوم.

وفاز سيتي 1-صفر ذهابًا بفضل هدف كيفن دي بروين. وسيتأهل الفائز من المواجهة للعب في الدور قبل النهائي أمام ريال مدريد الذي تفوق 5-4 على تشيلسي في مجموع مباراتي دور الثمانية أمس الثلاثاء.

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