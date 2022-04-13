وفاة بطل كمال الأجسام سيدريك ماكميلان

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، وفاة الأميركي سيدريك ماكميلان، بطل رياضة كمال الأجسام والفائز ببطولة «أرنولد كلاسيك 2017» عن عمر ناهز 44 عامًا، إثر معاناته من مشاكل صحية.

وقالت شبكة «فوكس سبورتس»، وفقًا لـ«روسيا اليوم»، إن ماكميلان أصيب بنوبة قلبية في أثناء تدربه على جهاز المشي بصالة الألعاب الرياضية.

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مشاكل في التنفس

وأوضحت أن ماكميلان تعرض لنوبة قلبية في ديسمبر 2021، سبَّبت له أزمة صحية كادت تودي به العام الماضي، وبعدها تحدث عن هذه الأزمة، قائلًا إنه كان يعاني من مشاكل في التنفس بعد إصابته بمضاعفات فيروس كورونا، إذ أدت مشكلة التنفس في النهاية إلى دخوله المستشفى بسبب الالتهاب الرئوي ووضعه على أجهزة التنفس.

وتُوج ماكميلان ببطولة «أرنولد كلاسيك» في العام 2017، وكان معروفًا بأنه أعاد المظهر الكلاسيكي إلى رياضة كمال الأجسام المفتوحة للرجال.