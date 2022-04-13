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«كورونا» يهاجم مدرب توتنهام

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 أبريل 2022, 05:49 مساء
«كورونا» يهاجم مدرب توتنهام
نادي توتنهام الإنجليزي يعلن، إصابة مدربه أنطونيو كونتي بفيروس كورونا المستجد. (الإنترنت)
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أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الأربعاء، إصابة مدربه أنطونيو كونتي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لكن من المتوقع أن يكون حاضرًا في المباراة التالية مطلع الأسبوع المقبل.

ويستضيف توتنهام منافسه برايتون آند هوف ألبيون في الدوري يوم السبت. وكان المدرب الإيطالي حاضرًا على مقاعد البدلاء خلال الفوز 4-صفر على أستون فيلا يوم السبت الماضي.

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وقال متحدث باسم النادي، وفقًا لـ«رويترز»: «نتيجة مسحة أنطونيو إيجابية بكوفيد هذا الأسبوع، ولقد خضع للعزل.. نتوقع ألا يعاني من أي أعراض، وأن يكون جاهزًا لقيادة المباراة يوم السبت».

المربع الذهبي
وفاز توتنهام في آخر أربع مباريات بالدوري ليتقدم إلى المركز الرابع برصيد 57 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن جاره أرسنال خامس الترتيب الذي يملك مباراة واحدة مؤجلة.

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