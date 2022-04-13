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أتلتيكو مدريد «المعاقب» يستضيف مانشستر سيتي في موقعة الأحلام بدوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 أبريل 2022, 04:19 مساء
أتلتيكو مدريد «المعاقب» يستضيف مانشستر سيتي في موقعة الأحلام بدوري الأبطال
مباراة مانشستر سيتي و أتلتيكو مدريد. (إنترنت)
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يحل مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفا على أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ويخوض السيتي مباراة خادعة صعبة في ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة مدريد، بعد فوزه بهدف وحيد في لقاء الذهاب بملعب «الاتحاد».

صدارة إنجليزية
وما زال سيتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة عن ليفربول، بعد تعادلهما السبت 2-2 على ملعب الأول «ستاد الاتحاد»، ما يعطي الأفضلية لفريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا؛ لا سيما أن طريق الفريق في المراحل السبع المتبقية أسهل من مطارده الذي سيواجه غريمهم مانشستر يونايتد وجارهم اللدود إيفرتون والمتألق أخيرا توتنهام، من الآن وحتى نهاية الموسم، بحسب ما ذكره موقع «الشرق الأوسط».

سيطرة للمرة الأولى
وسيطر سيتي الذي وصل الموسم الماضي إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه ذهابا وإيابا في ثمن النهائي على بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، وربع النهائي على مواطن الأخير بوروسيا دورتموند، ونصف النهائي على باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل أن يخسر في مباراة اللقب أمام مواطنه تشيلسي، تماما على لقاء الذهاب؛ لكنه عجز عن فك الشيفرة الدفاعية لأتلتيكو، واكتفى بهدف سجله البلجيكي كيفن دي بروين قبل 20 دقيقة على النهاية.

الأسلوب الدفاعي
على ملعب «واندا متروبوليتانو»، لن يكون الدفاع كافيا لأتلتيكو؛ بل هو بحاجة إلى التسجيل لتعويض خسارة الذهاب، ما سيمنح سيتي فرصة استغلال المساحات وسيحرر ماكينته الهجومية، شرط ألا يسمح لمضيفه بتسجيل هدف التقدم؛ لأن ذلك سيعقد المهمة ويدفع رجال سيميوني إلى إقفال المنافذ كالعادة، وبالتالي سيكون من الصعب على سيتي الوصول إلى شباك الحارس السلوفيني يان أوبلاك.

حديث غوارديولا
ويقول غوارديولا الحالم بقيادة فريقه إلى الثلاثية التي تصطدم بطموح ليفربول بإحراز رباعية تاريخية: «سيتي ليس ذاهبا إلى مدريد للدفاع؛ بل لتسجيل الأهداف ومحاولة الفوز مجددا»، وفي حال استمرار سيتي وليفربول في التقدم، ربما يتواجه الفريقان في نهائي دوري الأبطال الذي يحتضنه ملعب «ستاد دو فرنس» في ضواحي باريس، 28 مايو المقبل.

معنويات مهزوزة
يدخل أتلتيكو لقاء اليوم بمعنويات مهزوزة بعد خسارته السبت في الدوري أمام ريال مايوركا، صفر-1، ما جعل فريق سيميوني الذي يحتل المركز الرابع الأخير المؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، تحت تهديد ريال بيتيس الذي بات على بعد نقطة فقط منه، وبعد الخسارة ذهابا في مانشستر، قال سيميوني: «قد يكون سيتي الفريق الأفضل في العالم، لكننا سنغير طريقة لعبنا في الفصل الثاني من هذه المواجهة، وبالتواضع والعمل الجاد، سننافس وسنرى إلى أين سيأخذنا ذلك».

عقوبة فارقة لأتلتيكو  
وسيفتقد أتلتيكو جزءا من مشجعيه اليوم، بعدما فرض عليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الإثنين، عقوبة بإغلاق جزء من ملعبه «واندا متروبوليتانو» بسبب «السلوك العنصري» من قبل بعض مشجعيه خلال مباراة الذهاب، والتقطت الكاميرات جماهير الفريق الإسباني وهي تؤدي ما وصف بأنه التحية النازية خلال المباراة، فتقرر حرمان أتلتيكو من 5 آلاف مشجع على الأقل خلال مواجهة الإياب، ووضع لافتة بالمدرج المغلق يكتب عليها «لا للعنصرية»، وفقا للهيئة التأديبية للاتحاد الأوروبي.

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