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خريطة مدججة بالمواجهات لـ«ليفربول» يستعرضها كلوب قبل مباراة «بنفيكا» السهلة في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 أبريل 2022, 03:41 مساء
خريطة مدججة بالمواجهات لـ«ليفربول» يستعرضها كلوب قبل مباراة «بنفيكا» السهلة في دوري الأبطال
مباراة بنفيكا أمام ليفربول في دوري الأبطال. (إنترنت)
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يستضيف ليفربول الإنجليزي بنفيكا البرتغالي، الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ويبدو أن لدى ليفربول المهمة الأسهل في ملعبه «أنفيلد» أمام بنفيكا، بعدما حقق انتصارا كبيرا في مباراة الذهاب بالبرتغال (3-1).

ويأتي ليفربول خلف مانشستر سيتي في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطة، بعد تعادلهما السبت (2-2) على ملعب «الاتحاد»، وبانتظار أن يتجدد الموعد بينهما السبت على ملعب «ويمبلي» في نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية، سيكون تركيز سيتي وليفربول منصبا على حجز بطاقتيهما إلى نصف نهائي دوري الأبطال، بحسب ما ذكره موقع «الشرق الأوسط».

موقعة «أنفيلد»
على ملعب «أنفيلد»، سيكون ليفربول أمام مهمة سهلة نسبيا، بعد النتيجة الرائعة التي حققها ذهابا في ملعب بنفيكا، بفضل أهداف الفرنسي إبراهيما كوناتي والسنغالي ساديو ماني والكولومبي لويس دياز، وسيكون على بنفيكا الفوز بفارق 3 أهداف لكي يواصل مغامرته في المسابقة القارية، ما يجعل المهمة صعبة جدا لفريق المدرب نيلسون فيريسيمو؛ رغم أنه بلغ ربع النهائي بعد فوزه على أياكس أمستردام الهولندي (1-صفر) إيابا في ملعب الأخير، عقب التعادل ذهابا (2-2).

حلم بنفيكا  
ومن المستبعد جدا أن ينجح بنفيكا، الحالم باستعادة أمجاد الستينيات، حين توج باللقب مرتين تواليا عامي 1961 و1962، في تكرار سيناريو زيارته الأخيرة إلى «أنفيلد» في دوري الأبطال حين فاز (2-صفر) في إياب ثمن نهائي موسم 2005-2006 بعد فوزه ذهابا أيضا (1-صفر)، وذلك لأن ليفربول الحالي مختلف تماما بوجود المدرب الألماني المتميز يورغن كلوب ولاعبين مثل المصري محمد صلاح، والسنغالي ماني، والبرتغالي دييغو جوتا، والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.

مهمة شبه مستحيلة
وما يجعل مهمة بنفيكا صعبة جدا، أن ليفربول المتوج بالمسابقة الأوروبية الأم 6 مرات، آخرها العام 2019، يمر بفترة رائعة بعدما عوض تخلفه في يناير بفارق 14 نقطة عن سيتي وصولا إلى نقطة فقط واحدة بعد سلسلة من 10 انتصارات متتالية انتهت السبت بالتعادل في ملعب «الاتحاد»، كما أن فريق المدرب كلوب فاز في المباريات السبع الأولى في دوري الأبطال هذا الموسم قبل أن يخسر مرة واحدة على أرضه أمام إنتر الإيطالي (صفر-1)؛ لكن ذلك لم يمنعه من التأهل إلى ربع النهائي، لفوزه ذهابا خارج ملعبه (2-صفر).

خريطة عمل كلوب
وعلق كلوب: «لدينا مباراتان كبيرتان، سنواجه بنفيكا ثم مانشستر سيتي مرة أخرى يوم السبت، وبعد ذلك تبدأ مباريات صعبة، يجب أن نكون مستعدين لمواجهتي الديربي أمام إيفرتون ومانشستر يونايتد؛ لكن في الحقيقة هذا شيء رائع، نحن نوجد في المكان الذي نريد الوجود فيه، ونملك فريقا مذهلا».

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