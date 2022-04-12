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كشف موعد خضوع بلاتر وبلاتيني للمحاكمة بتهم فساد «فيفا»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 أبريل 2022, 05:17 مساء
كشف موعد خضوع بلاتر وبلاتيني للمحاكمة بتهم فساد «فيفا»
بلاتر وبلاتيني. (الإنترنت)
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أعلنت محكمة سويسرية، الثلاثاء، أن الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر، والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي (يويفا) الفرنسي ميشال بلاتيني، سيخضعان للمحاكمة بتهم فساد تتعلق بدفع (فيفا) مليوني دولار لبلاتيني.

ويخضع جوزيف بلاتر وميشال بلاتيني، وفقا لـ«فرانس برس» لمحاكمة أمام القضاء السويسري بين 8 و22 يونيو المقبل، بتهمة الاحتيال جراء دفعة مالية مشبوهة أقصتهما منذ العام 2015 عن مشهد الكرة العالمية.

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ويُتهم المسؤولان السابقان، الملاحقان أيضا بتهم سوء الإدارة، إساءة الأمانة والتزوير، بـ«الحصول بطريقة غير مشروعة، على حساب فيفا، على دفعة حصلت العام 2011 بقيمة مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو)» لمصلحة بلاتيني، بحسب ما أوضح قضاء بيلينزونا (جنوب-شرق).

بلاتر وبلاتيني ينفيان ارتكابهما أي مخالفات
ونفى كل من بلاتر وبلاتيني في الماضي ارتكابهما أي مخالفات فيما يتعلق بالواقعة التي اتهمهما الادعاء السويسري بارتكابها في نوفمبر. وزعم الادعاء السويسري أن بلاتر رتب على نحو غير صحيح دفع المبلغ لبلاتيني، الذي قاد فرنسا للفوز ببطولة أوروبا 1984، في 2011 مقابل عمل استشاري. وقال بلاتر وبلاتيني إن هذا المبلغ راتب متأخر.

أكبر فضيحة فساد
ويواجه المسؤولان السابقان تهمة الاحتيال واتهامات أخرى وسط ما أصبح جزءا من أكبر فضيحة فساد تهز الفيفا. واستقال بلاتر، الذي قاد الفيفا 17 عاما، في 2015 وأعقبه بلاتيني في العام التالي. وتم إيقاف كل منهما ست سنوات بسبب انتهاكات أخلاقية.

وقالت المحكمة عبر موقعها على الإنترنت، وفقا لـ«رويترز» إن القضية التي تنظرها المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية ستبدأ في الثامن من يونيو وتستمر حتى 22 من الشهر ذاته.

ورفض مكتب المحاماة الذي يدافع عن بلاتر التعليق. وقال بلاتر وقت إدانته «أتطلع للمثول أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية بتفاؤل وأتمنى انتهاء هذه القصة والتعامل مع كافة الحقائق بشكل صحيح».

محامي بلاتيني يرغض التعليق
ولم يتسن الحصول على تعليق من المحامي السويسري الخاص ببلاتيني. وفي الماضي قال إن موكله بريء وإنه كان ينبغي إسقاط القضية منذ فترة طويلة.

وقالت المحكمة إن بلاتر وبلاتيني متهمان بالحصول بشكل غير قانوني من (فيفا) على مليوني فرنك سويسري (2.15 مليون دولار) ومساهمات تأمين اجتماعي تقدر بنحو 229 ألف فرنك لبلاتيني.

وأضافت المحكمة: «بين أشياء أخرى، قدم ميشيل فرانسوا بلاتيني في 2011 إيصالا وهميا مفترضا لمطالبة مالية (يزعم أنها) كانت لا تزال قائمة لأنشطة استشارية قدمها للفيفا بين العامين 1998 و2002».

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