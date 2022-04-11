«يويفا» يعاقب أتلتيكو مدريد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الإثنين، معاقبة أتلتيكو مدريد بغلق جزئي لملعبه واندا متروبوليتانو في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، يوم الأربعاء بسبب «سلوك عنصري» من مشجعيه.

وسجل كيفن دي بروين هدف فوز سيتي (1-صفر) على أتلتيكو في مانشستر في مباراة الذهاب يوم الثلاثاء الماضي، وبعد المواجهة وجه «يويفا» اتهاما لجماهير بطل إسبانيا بسبب الشغب والتصرف بعنصرية.

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غلق جزئي في مدرجاته

وقالت لجنة الانضباط، وفقا لـ«رويترز» إنها عاقبت أتلتيكو بغلق جزئي لملعبه في مباراة واحدة مقبلة على أرضه في دوري الأبطال.

وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيان: «أبلغنا أتلتيكو مدريد قبل المباراة بغلق جزء من مدرجاته بسعة خمسة آلاف متفرج على الأقل».

وطلب «يويف» أيضا من أتلتيكو عرض لافتة عليها عبارة لمكافحة العنصرية إلى جانب شعار الاتحاد الأوروبي للعبة.