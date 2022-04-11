«كورونا» يقصي «شنغهاي بورت» مبكرًا من دوري أبطال آسيا

القاهرة - بوابة الوسط

انسحب نادي «شنغهاي بورت» الصيني، من منافسات دوري أبطال آسيا في كرة القدم 2022، نتيجة القيود الصحية القاسية المفروضة من السلطات على المدينة لمواجهة موجة جديدة من فيروس «كورونا».

وتعين على النادي الذي بلغ نصف نهائي المسابقة في 2017 عندما كان يعرف باسم «شنغهاي سيبغ»، خوض دور المجموعات بنظام التجمع في تايلاند بدءًا من السبت.

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وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه اطلع على قيود السفر التي واجهت نادي «شنغهاي بورت»، وذلك نتيجة لقرار الإغلاق الذي تم فرضه أخيرًا في مدينة شنغهاي بالصين، وسوف تتم إحالة الأمر إلى اللجان المختصة في الاتحاد القاري.

إلغاء جميع مباريات «شنغهاي بورت»

وأوضح «الآسيوي» أنه بناء على ذلك، قررت اللجنة الفرعية لـ«كوفيد-19ر في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمنطقة الشرق، وبحسب المادة 5.2 من تعليمات البطولة، إلغاء جميع مباريات «شنغهاي بورت» وعدم تحديد فريق بديل له بالمجموعة العاشرة، التي باتت تضم الآن ثلاثة أندية هي «تشيانغراي يونايتد» التايلاندي و«كيتشي» من هونغ كونغ و«فيسيل كوبي» الياباني.

والفريق الذي يضم البرازيلي أوسكار لاعب وسط «تشيلسي» الإنجليزي سابقًا، لن يتم استبداله في المجموعة العاشرة بحيث ستلغى مبارياته، بحسب الاتحاد القاري.

وستتألف المجموعة فقط من «تشيانغراي» التايلاندي، و«كيتشي» من هونغ كونغ و«فيسيل كوبي» الياباني الذي يضم الإسباني المخضرم أندريس إنييستا.