Atwasat

تشكيل هجومي في قمة مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 أبريل 2022, 05:03 مساء
تشكيل هجومي في قمة مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي
مباراة ليفربول ومانشستر سيتي. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

أعلن الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه استعدادًا لموقعة ليفربول في القمة التي ستقام على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الـ32 من منافسات الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد.

المواجهة تعد مهمة لكل طرف؛ حيث يتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 73 نقطة، في المقابل يأتي ليفربول في المركز الثاني بـ72 نقطة، بحسب موقع «يلا كورة».

تشكيل مانشستر سيتي
حراسة المرمى: إيديرسون، خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، إيمريك لابورت، جواو كانسيلو، خط الوسط: بيرناردو سيلفا، رودري، كيفين دي بروين، خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ، غابريال خيسوس، فيل فودين.

تشكيل ليفربول
في المقابل، سيعتمد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول على تشكيل مكون من أليسون بيكر في حراسة المرمى.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرغل فان دايك، أندرو روبيرتسون، خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، تياغو ألكانتارا، وخط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، ديوغو غوتا.

وشهد تشكيل ليفربول عودة جويل ماتيب لقيادة الجانب الدفاعي بدلًا من إبراهيما كوناتيه والذي شارك في مباراة بنفيكا، وفي وسط الملعب، عاد القائد جوردان هندرسون ليكون على حساب الغيني الدولي نابي كيتا.

وسيكون التغيير الثالث في تشكيل ليفربول مشاركة غوتا في الجانب الهجومي بدلًا من لويس دياز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا عن الدولار

مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا عن الدولار
«يسير» شركة جزائرية ناشئة تحلم بغزو العالم

«يسير» شركة جزائرية ناشئة تحلم بغزو العالم
«فرانس برس»: موقف واشنطن القائم على التوازن في النزاع الأوكراني يزداد تعقيدا

«فرانس برس»: موقف واشنطن القائم على التوازن في النزاع الأوكراني يزداد تعقيدا
القهوة تؤثر إيجابيا على المصابين بهذا المرض النادر

القهوة تؤثر إيجابيا على المصابين بهذا المرض النادر
البرلمان الباكستاني يحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان

البرلمان الباكستاني يحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان
معهد ألماني: الغاز الليبي مورد بديل محتمل لتحرر برلين من الكرملين

معهد ألماني: الغاز الليبي مورد بديل محتمل لتحرر برلين من الكرملين
«رويترز»: رئيس وزراء إيطاليا يزور الجزائر للتوقيع على اتفاقية لزيادة واردات الغاز

«رويترز»: رئيس وزراء إيطاليا يزور الجزائر للتوقيع على اتفاقية لزيادة واردات ...
«الداخلية»: تفكيك تشكيل عصابي يمتهن الحرابة والسطو المسلح في طرابلس

«الداخلية»: تفكيك تشكيل عصابي يمتهن الحرابة والسطو المسلح في طرابلس
تسديدة إيفرتون تنعش آماله في البقاء وتسقط مانشستر يونايتد

تسديدة إيفرتون تنعش آماله في البقاء وتسقط مانشستر يونايتد
الكوت يوجه رسالة لقيصر الكرة الليبية الهاشمي البهلول

الكوت يوجه رسالة لقيصر الكرة الليبية الهاشمي البهلول
ممثلو القيادة العامة في لجنة «5+5» يعلقون مشاركتهم فيها

ممثلو القيادة العامة في لجنة «5+5» يعلقون مشاركتهم فيها
عاصفة رملية تضرب العراق وحالات اختناق في المستشفيات (بالصور)

عاصفة رملية تضرب العراق وحالات اختناق في المستشفيات (بالصور)
بوريس جونسون يلتقي زيلينسكي في كييف

بوريس جونسون يلتقي زيلينسكي في كييف
الحويج يوجه باتخاذ اللازم مع شوكولاتة «كيندر» بعد منع تداولها في دول عربية

الحويج يوجه باتخاذ اللازم مع شوكولاتة «كيندر» بعد منع تداولها في دول عربية
كل ما تحتاج معرفته عن متحور كورونا «XE»

كل ما تحتاج معرفته عن متحور كورونا «XE»
رصد أبعد مجرة اكتُشفت على الإطلاق

رصد أبعد مجرة اكتُشفت على الإطلاق
السعودية تعلن رفع عدد الحجاج إلى مليون

السعودية تعلن رفع عدد الحجاج إلى مليون
خوفا من السالمونيلا.. توسيع نطاق سحب منتجات «كيندر»

خوفا من السالمونيلا.. توسيع نطاق سحب منتجات «كيندر»
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
فياريال يصدم بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا
فياريال يصدم بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا
عرض قميص «يد الله» الخاص بمارادونا في مزاد علني
عرض قميص «يد الله» الخاص بمارادونا في مزاد علني
«يوروبا ليغ».. برشلونة لمواصلة نتائجه الإيجابية ضد فرانكفورت
«يوروبا ليغ».. برشلونة لمواصلة نتائجه الإيجابية ضد فرانكفورت
برشلونة يتعادل مع فرانكفورت ويؤجل الحسم لمواجهة «كامب نو» بالدوري الأوروبي
برشلونة يتعادل مع فرانكفورت ويؤجل الحسم لمواجهة «كامب نو» بالدوري...
«لست أنانيا».. محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده مع ليفربول
«لست أنانيا».. محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده مع ليفربول
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
راسليمينا «38».. تصفية حسابات على مدار يومين في عالم المصارعة الحرة
راسليمينا «38».. تصفية حسابات على مدار يومين في عالم ......
قرعة متوازنة في المجموعات الثماني بمونديال قطر 2022
قرعة متوازنة في المجموعات الثماني بمونديال قطر 2022...
رغم الحظر.. روسيا تخطط لاستضافة يورو 2028 أو 2032
رغم الحظر.. روسيا تخطط لاستضافة يورو 2028 أو 2032...
3 انتصارات عريبة في تصفيات كأس العالم بأفريقيا
3 انتصارات عريبة في تصفيات كأس العالم بأفريقيا...
مدفيديف يعلن غيابه شهرين للإصابة وسط شكوك مشاركته في رولان غاروس للتنس
مدفيديف يعلن غيابه شهرين للإصابة وسط شكوك مشاركته في رولان ......
المزيد
تشكيل هجومي في قمة مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي
تشكيل هجومي في قمة مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي...
تسديدة إيفرتون تنعش آماله في البقاء وتسقط مانشستر يونايتد
تسديدة إيفرتون تنعش آماله في البقاء وتسقط مانشستر يونايتد...
شارة القيادة تفتح باب تساؤل احتمالية تجديد مبابي لعقده مع باريس سان جيرمان
شارة القيادة تفتح باب تساؤل احتمالية تجديد مبابي لعقده مع ......
«لست أنانيا».. محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده مع ليفربول
«لست أنانيا».. محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده مع ليفربول...
برشلونة يتعادل مع فرانكفورت ويؤجل الحسم لمواجهة «كامب نو» بالدوري الأوروبي
برشلونة يتعادل مع فرانكفورت ويؤجل الحسم لمواجهة «كامب نو» ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط