تشكيل هجومي في قمة مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه استعدادًا لموقعة ليفربول في القمة التي ستقام على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الـ32 من منافسات الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد.

المواجهة تعد مهمة لكل طرف؛ حيث يتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 73 نقطة، في المقابل يأتي ليفربول في المركز الثاني بـ72 نقطة، بحسب موقع «يلا كورة».

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيديرسون، خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، إيمريك لابورت، جواو كانسيلو، خط الوسط: بيرناردو سيلفا، رودري، كيفين دي بروين، خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ، غابريال خيسوس، فيل فودين.

تشكيل ليفربول

في المقابل، سيعتمد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول على تشكيل مكون من أليسون بيكر في حراسة المرمى.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرغل فان دايك، أندرو روبيرتسون، خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، تياغو ألكانتارا، وخط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، ديوغو غوتا.

وشهد تشكيل ليفربول عودة جويل ماتيب لقيادة الجانب الدفاعي بدلًا من إبراهيما كوناتيه والذي شارك في مباراة بنفيكا، وفي وسط الملعب، عاد القائد جوردان هندرسون ليكون على حساب الغيني الدولي نابي كيتا.

وسيكون التغيير الثالث في تشكيل ليفربول مشاركة غوتا في الجانب الهجومي بدلًا من لويس دياز.