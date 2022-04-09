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تسديدة إيفرتون تنعش آماله في البقاء وتسقط مانشستر يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 أبريل 2022, 06:01 مساء
تسديدة إيفرتون تنعش آماله في البقاء وتسقط مانشستر يونايتد
مباراة إيفرتون ومانشستر يونايتد. (إنترنت)
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حقق فريق «إيفرتون» انتصارًا مهمًا في مسعاه نحو تفادي الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على ضيفه «مانشستر يونايتد» بهدف، اليوم السبت، في الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27 عندما سدد أنتوني جوردون كرة قوية اصطدمت بهاري ماغوير، مدافع «مانشستر يونايتد» وعانقت الشباك، ليرفع «إيفرتون» رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر، الرابع من القاع.

وبذلك يحقق «إيفرتون» انتصاره الثامن في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 18 مباراة والتعادل في أربع، في المقابل، توقف رصيد «مانشستر يونايتد» عند 51 نقطة في المركز السابع متلقيًا خسارته الثامنة في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 14 مباراة والتعادل في تسع مباريات.

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