«لست أنانيا».. محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده مع ليفربول

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث جناح نادي ليفربول الإنجليزي، اللاعب المصري محمد صلاح، عن مسألة تجديد عقده مع الريدز، وذلك قبل المواجهة المنتظرة أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب «الاتحاد».

واعترف محمد صلاح (29 عامًا)، قبل مباراة القمة المرتقبة أمام مانشستر سيتي، وفقا لـ«فرانس برس» أنها قضية حساسة لجميع المعنيين، لكنه أصر على أن ذلك لن يشتت تركيزه على هدف تحقيق الرباعية مع ليفربول هذا الموسم.

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وقال لشبكة «سكاي سبورتس»: «هناك أشياء كثيرة لا يعرفها الناس.. لا يمكنني أن أكون أنانيًا وأتحدث عن وضعي لأننا في أهم فترة قادمة للفريق».

مسألة حساسة

وأضاف: «قلت مرات عدة ما أريده ولكن لا يمكنني التعمق في الحديث عن العقد الآن لأنها مسألة حساسة»، مضيفًا: «لا يمكنني الذهاب إلى الإعلام والتحدث عن العقد الآن، أنا فقط أركز على الفريق».

وأوضح: «هذا الامر الأهم بالنسبة لي، أن أكون مركزًا على الفوز بالألقاب وأنا أعطي كل ما لدي للنادي».

ويسعى ليفربول للرباعية هذا الموسم بعد أن أحرز لقب كأس الرابطة ووضع قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه 3-1 في ذهاب الدور ربع النهائي على بنفيكا في البرتغال الثلاثاء، كما يخوض السبت المقبل ضد سيتي أيضًا نضف نهائي الكأس على ملعب ويمبلي.

وسجل صلاح هدفًا واحدًا في آخر ثماني مباريات مع ناديه، إلا أن في رصيده 28 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم مع ليفربول.

وينتهي عقد المهاجم مع ناديه في صيف العام 2023 وتشير التقارير الى أن المصري يطالب ليفربول براتب يجعله الاعلى أجرًا في الدوري الممتاز.