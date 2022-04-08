Atwasat

«لست أنانيا».. محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده مع ليفربول

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 أبريل 2022, 09:22 مساء
«لست أنانيا».. محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده مع ليفربول
سجل المصري محمد صلاح 28 هدفًا في جميع المنافسات مع ليفربول هذا الموسم. (ا ف ب)
alwasat radio

تحدث جناح نادي ليفربول الإنجليزي، اللاعب المصري محمد صلاح، عن مسألة تجديد عقده مع الريدز، وذلك قبل المواجهة المنتظرة أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب «الاتحاد».

واعترف محمد صلاح (29 عامًا)، قبل مباراة القمة المرتقبة أمام مانشستر سيتي، وفقا لـ«فرانس برس» أنها قضية حساسة لجميع المعنيين، لكنه أصر على أن ذلك لن يشتت تركيزه على هدف تحقيق الرباعية مع ليفربول هذا الموسم.

- ليفربول يعلن 4 بدائل لصلاح بعد انهيار مفاضاوت بقائه في «أنفيلد»
- بعد أرقامه القياسية.. محمد صلاح يهدد رونالدو في دوري الأبطال
- ليفربول يضع قدما في نصف نهائي أبطال أوروبا بالفوز على بنفيكا

وقال لشبكة «سكاي سبورتس»: «هناك أشياء كثيرة لا يعرفها الناس.. لا يمكنني أن أكون أنانيًا وأتحدث عن وضعي لأننا في أهم فترة قادمة للفريق».

مسألة حساسة
وأضاف: «قلت مرات عدة ما أريده ولكن لا يمكنني التعمق في الحديث عن العقد الآن لأنها مسألة حساسة»، مضيفًا: «لا يمكنني الذهاب إلى الإعلام والتحدث عن العقد الآن، أنا فقط أركز على الفريق».

وأوضح: «هذا الامر الأهم بالنسبة لي، أن أكون مركزًا على الفوز بالألقاب وأنا أعطي كل ما لدي للنادي».

ويسعى ليفربول للرباعية هذا الموسم بعد أن أحرز لقب كأس الرابطة ووضع قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه 3-1 في ذهاب الدور ربع النهائي على بنفيكا في البرتغال الثلاثاء، كما يخوض السبت المقبل ضد سيتي أيضًا نضف نهائي الكأس على ملعب ويمبلي.

وسجل صلاح هدفًا واحدًا في آخر ثماني مباريات مع ناديه، إلا أن في رصيده 28 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم مع ليفربول.

وينتهي عقد المهاجم مع ناديه في صيف العام 2023 وتشير التقارير الى أن المصري يطالب ليفربول براتب يجعله الاعلى أجرًا في الدوري الممتاز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد × أبوسليم» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد × أبوسليم» في الدوري الممتاز
هل يشهد العالم «مجاعة»؟.. حرب أوكرانيا تقفز بأسعار الغداء لأعلى مستوى

هل يشهد العالم «مجاعة»؟.. حرب أوكرانيا تقفز بأسعار الغداء لأعلى مستوى
الاتحاد الأوروبي جمد أصولا روسية بقيمة 29.5 مليار يورو

الاتحاد الأوروبي جمد أصولا روسية بقيمة 29.5 مليار يورو
«لوموند» تطلق نسخة إنجليزية للمرة الأولى

«لوموند» تطلق نسخة إنجليزية للمرة الأولى
الكشف عن طاقمي تحكيم مباراتي الاتحاد والأهلي طرابلس في الكونفدرالية

الكشف عن طاقمي تحكيم مباراتي الاتحاد والأهلي طرابلس في الكونفدرالية
«هيونداي» تكشف موعد إطلاق «Palisade» الجديدة

«هيونداي» تكشف موعد إطلاق «Palisade» الجديدة
«طيح سعدك» و«صباح الخير».. إبحار في طرابلس ولهجتها

«طيح سعدك» و«صباح الخير».. إبحار في طرابلس ولهجتها
الفرنسي مارتينيز يقترب من قيادة «فرسان المتوسط»

الفرنسي مارتينيز يقترب من قيادة «فرسان المتوسط»
«الفاو»: أسعار السلع الغذائية العالمية تبلغ «أعلى المستويات على الإطلاق»

«الفاو»: أسعار السلع الغذائية العالمية تبلغ «أعلى المستويات على الإطلاق»
«فيريرو» تسحب مزيدا من منتجات «كيندر»

«فيريرو» تسحب مزيدا من منتجات «كيندر»
«أطباء بلا حدود» تستنكر إهمال إيطاليا ومالطا بعد وفاة عشرات المهاجرين وإعادة 130 آخرين إلى ليبيا

«أطباء بلا حدود» تستنكر إهمال إيطاليا ومالطا بعد وفاة عشرات المهاجرين وإعادة 130...
شاهد «وسط الخبر».. السابع من أبريل ذكرى مؤلمة في حياة الليبيين

شاهد «وسط الخبر».. السابع من أبريل ذكرى مؤلمة في حياة الليبيين
برشلونة يتعادل مع فرانكفورت ويؤجل الحسم لمواجهة «كامب نو» بالدوري الأوروبي

برشلونة يتعادل مع فرانكفورت ويؤجل الحسم لمواجهة «كامب نو» بالدوري الأوروبي
انتهت عبر «WTV».. مباراة «خليج سرت 0 - 0 النصر» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «خليج سرت 0 - 0 النصر» في الدوري الممتاز
روسيا تعتبر تعليق عضويتها في مجلس حقوق الإنسان إجراء «غير قانوني»

روسيا تعتبر تعليق عضويتها في مجلس حقوق الإنسان إجراء «غير قانوني»
أنثى ثعلب تثير الذعر قرب الكونغرس الأميركي

أنثى ثعلب تثير الذعر قرب الكونغرس الأميركي
خبير اقتصادي يرد على تصريح سعادة الشامي حول «إفلاس لبنان»

خبير اقتصادي يرد على تصريح سعادة الشامي حول «إفلاس لبنان»
دراغي: علينا الاختيار إما السلام في أوكرانيا أو الغاز الروسي لتشغيل المكيفات

دراغي: علينا الاختيار إما السلام في أوكرانيا أو الغاز الروسي لتشغيل المكيفات
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
اتجاه في «فيفا» لتعديل زمن مباريات كأس العالم 2022
اتجاه في «فيفا» لتعديل زمن مباريات كأس العالم 2022
رسميا.. كومان يقود منتخب هولندا بعد كأس العالم 2022
رسميا.. كومان يقود منتخب هولندا بعد كأس العالم 2022
«هاتريك» كريم بنزيما يضع قدم ريال مدريد بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا
«هاتريك» كريم بنزيما يضع قدم ريال مدريد بنصف نهائي دوري أبطال ...
فياريال يصدم بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا
فياريال يصدم بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا
عرض قميص «يد الله» الخاص بمارادونا في مزاد علني
عرض قميص «يد الله» الخاص بمارادونا في مزاد علني
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
راسليمينا «38».. تصفية حسابات على مدار يومين في عالم المصارعة الحرة
راسليمينا «38».. تصفية حسابات على مدار يومين في عالم ......
رغم الحظر.. روسيا تخطط لاستضافة يورو 2028 أو 2032
رغم الحظر.. روسيا تخطط لاستضافة يورو 2028 أو 2032...
قرعة متوازنة في المجموعات الثماني بمونديال قطر 2022
قرعة متوازنة في المجموعات الثماني بمونديال قطر 2022...
3 انتصارات عريبة في تصفيات كأس العالم بأفريقيا
3 انتصارات عريبة في تصفيات كأس العالم بأفريقيا...
مدفيديف يعلن غيابه شهرين للإصابة وسط شكوك مشاركته في رولان غاروس للتنس
مدفيديف يعلن غيابه شهرين للإصابة وسط شكوك مشاركته في رولان ......
المزيد
«لست أنانيا».. محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده مع ليفربول
«لست أنانيا».. محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده مع ليفربول...
برشلونة يتعادل مع فرانكفورت ويؤجل الحسم لمواجهة «كامب نو» بالدوري الأوروبي
برشلونة يتعادل مع فرانكفورت ويؤجل الحسم لمواجهة «كامب نو» ......
«يوروبا ليغ».. برشلونة لمواصلة نتائجه الإيجابية ضد فرانكفورت
«يوروبا ليغ».. برشلونة لمواصلة نتائجه الإيجابية ضد فرانكفورت...
عرض قميص «يد الله» الخاص بمارادونا في مزاد علني
عرض قميص «يد الله» الخاص بمارادونا في مزاد علني...
فياريال يصدم بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا
فياريال يصدم بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط