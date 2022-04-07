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برشلونة يتعادل مع فرانكفورت ويؤجل الحسم لمواجهة «كامب نو» بالدوري الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 أبريل 2022, 11:09 مساء
برشلونة يتعادل مع فرانكفورت ويؤجل الحسم لمواجهة «كامب نو» بالدوري الأوروبي
برشلونة يعود بتعادل من ميدان مضيفه أينتراخت فرانكفورت الألماني بهدف لمثله في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي. (الإنترنت)
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سقط فريق برشلونة الإسباني، في فخ التعادل أمام نظيره أينتراخت فرانكفورت الألماني، بنتيجة (1-1)، على ملعب الأخير «دوتش بانك بارك»، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، بذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

ومع بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة (48)، نجح أنسجار كناوف في تسجيل هدف التقدم لأينتراخت فرانكفورت، بتسديدة صاروخية على حدود منطقة الجزاء، سكنت أقصى يسار الحارس تير شتيجن.

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وأدرك فيران توريس هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة (66)، بعد تبادل مميز للكرة حيث تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من فرينكي دي يونج وأسكن الكرة في الشباك.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره أينتراخت فرانكفورت الألماني، مواجهة الإياب، يوم الخميس المقبل، في معقل برشلونة «كامب نو».

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