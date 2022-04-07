«يوروبا ليغ».. برشلونة لمواصلة نتائجه الإيجابية ضد فرانكفورت

القاهرة - بوابة الوسط

يأمل فريق برشلونة الإسباني، بقيادة مدربه وأسطورته تشافي هرنانديس، في مواصلة نتائجه الإيجابية عندما يحل ضيفًا على أينتراخت فرانكفورت الألماني في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، اليوم الخميس.

ويدخل الفريق الكاتالوني المباراة منتشيًا بسلسلة من النتائج الإيجابية والعروض الهجومية الرائعة توجها بإلحاق هزيمة مريرة بغريمه التقليدي ريال مدريد في عقر داره برباعية نظيفة، ليعلن عودته القوية الى الساحة بعد فترة تراجع فيها مستواه.

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ولم يهزم برشلونة، وفقًا لـ«فرانس برس» في آخر 13 مباراة في مختلف المسابقات و14 تواليًا في الدوري. وكان النادي الكاتالوني استهل الموسم الحالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكنه حل ثالثًا في مجموعته ليكمل المشوار في يوروبا ليغ.

برشلونة أمام الفرق الألمانية

ويسعى برشلونة أيضًا إلى تحسين سجله في مواجهة الفرق الألمانية على أرضها في المسابقات الأوروبية، لأنه خاض ست مباريات فاز في واحدة فقط وتعادل مرتين وخسر ثلاث.

ومنذ أن استلم تشافي تدريب فريقه السابق في نوفمبر الماضي، ارتقى الـ«بلاوغرانا» من المركز التاسع إلى الثاني بعد فوزه على إشبيلية (1-صفر) الأحد الماضي بهدف رائع للاعب وسطه الشاب بيدري، ليعتلي الوصافة على حساب النادي الأندلسي.

وقال تشافي: «أنا سعيد جدًا لبلوغ الدور ربع النهائي ونحن نستحق ذلك.. لا أرى فريقي مرشحًا لإحراز اللقب.. لا نعرف الكثير عن هذه المسابقة أو عن منافسينا كما هي الحال بالنسبة الى دوري الأبطال. نحن بالتأكيد أحد المنافسين على اللقب، بلغنا الدور ربع النهائي والشعور رائع، هذا كل ما في الأمر».

وكان برشلونة تفوق على غلطة سراي التركي في ثمن النهائي ونابولي الإيطالي في الملحق المؤهل إليه.

أما فرانكفورت الذي يحتل مركزًا وسطًا في الدوري الألماني، فسبق له بلوغ نصف نهائي هذه المسابقة العام 2019 وخسر أمام تشيلسي الإنجليزي الذي توج باللقب. كما انه اجتاز فريقًا إسبانيًا آخر في الدور السابق هو ريال بيتيس، أحد فرق المقدمة في «لا ليغا».