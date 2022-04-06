فياريال يصدم بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

نجح فريق فياريال الإسباني، في تحقيق الفوز على ضيفه بايرن ميونخ الألماني، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "لاسيراميكا"، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

هدف المباراة الوحيد، جاء عن طريق لاعب فياريال، أرنوت دانجوما، في الدقيقة (8)، من هجمة منظمة على الجبهة اليمنى بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها جيوفاني لو سيلسو بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها داني باريخو بتسديدة مباشرة أكملها ارنوت دانجوما إلى داخل الشباك.

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ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة الإياب بملعب «أليانز أرينا»، معقل الفريق الألماني، يوم الثلاثاء المقبل، إذ سيحتاج بايرن، الفوز بفارق هدفين على الأقل للعبور إلى المربع الذهبي.