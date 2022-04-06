«هاتريك» كريم بنزيما يضع قدم ريال مدريد بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

قاد النجم الفرنسي كريم بنزيما، فريقه ريال مدريد للفوز بثلاثية مقابل هدف، على نظيره تشيلسي، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل البلوز «ستامفورد بريدج».

سجل ريال مدريد هدفه الأول في الدقيقة (21)، عن طريق اللاعب كريم بنزيما، بعد تمريرات قصيرة بين لاعبي ريال مدريد في وسط الملعب، ومن ثم تمريرة من بنزيما إلى فينسيوس الذي انطلق من الطرف الأيسر وأرسل كرة عرضية على رأس بنزيما الذي سدد كرة رائعة داخل الشباك.

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وعزز كريم بنزيما النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة (24) بعد كرة مقوسة رائعة من لوكا مودريتش من على حدود منطقة الجزاء على رأس كريم بنزيما الذي وجه الكرة بشكل رائع في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى فريق تشيلسي.

وقلص تشيلسي النتيجة بتسجيله هدف في الدقيقة (40) عن طريق هافيرتز، بعد كرة عرضية رائعة من جورجينو من خارج منطقة الجزاء لصالح تشيلسي على رأس هافيرتز، الذي سدد كرة رائعة داخل الشباك.

وفي الدقيقة (46) سجل الريال الهدف الثالث، بعد تمريرة خاطئة من ميندي حارس مرمى تشيلسي خارج منطقة الجزاء ليقطع بنزيما الكرة ويسدد الكرة في الشباك.

ومن المقرر أن يُقام لقاء الإياب يوم 12 إبريل الجاري، في معقل الإسبان «سانتياجو برنابيو».