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رسميا.. كومان يقود منتخب هولندا بعد كأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 أبريل 2022, 10:00 مساء
رسميا.. كومان يقود منتخب هولندا بعد كأس العالم 2022
الاتحاد الهولندي لكرة القدم يعلن تولي رونالد كومان مهمة المنتخب خلفا للويس فان غال المصاب بعد كاس العالم 2022. (الإنترنت)
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أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن المدرب رونالد كومان، سيعود لقيادة منتخب هولندا، عندما يترك لويس فان غال منصبه بعد كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

وقال كومان لموقع الاتحاد الهولندي لكرة القدم، وفقًا لـ«رويترز»: «أتطلع إلى فصل جديد من التعاون مع الاتحاد الهولندي.. قبل أكثر من عام ونصف لم أترك المنتخب الهولندي بسبب خلافات.. كانت فترتي جيدة وكذلك النتائج والعلاقة طيبة مع اللاعبين. سنستأنف هذا التعاون قريبًا».

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هولندا سعيدة بعودة كومان
وأوضحت ماريان فان ليفين، المسؤولة في الاتحاد الهولندي، أن الاتحاد حرص على سرعة تأمين مستقبل المنتخب بعد كأس العالم لتوفير رؤية واضحة للاعبين وعشاق الفريق الوطني. مضيفة: «نحن سعداء للغاية بعودة رونالد العام المقبل.. خلال فترة ولايته السابقة كمدرب وطني، كنا نشعر بالرضا التام عن عمله والنتائج». 

وظيفة أحلامه
وساعد كومان هولندا على التأهل لنهائيات بطولة أوروبا 2020 بعد أن غابت عن النسخة السابقة وكأس العالم 2018. كما بلغ المنتخب نهائي دوري الأمم قبل الخسارة 1-صفر أمام البرتغال.

وغادر كومان المنتخب من أجل ما سماه «وظيفة أحلامه» في «برشلونة» في أغسطس 2020، بعد أن أمضى كلاعب ست سنوات ناجحة للغاية في «كامب نو». واستغنى الفريق الكتالوني عن خدمات كومان في أكتوبر من العام الماضي.

وكشف فان غال، الذي أوضح منذ فترة طويلة أنه سيغادر منصبه بعد نهائيات كأس العالم في وقت لاحق هذا العام، عن إصابته بسرطان البروستاتا أخيرًا.

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