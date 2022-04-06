اتجاه في «فيفا» لتعديل زمن مباريات كأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يدرس إمكانية تغيير قاعدة وقت اللعب الأصلي للمباريات قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022، المقرر انطلاقها 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022 بقطر.

وقالت جريدة «كورييري ديلو سبورت» الإيطالية، وفقًا لـ«البيان»، إن الاتحاد الدولي يهتم بإدخال قواعد جديدة، فيما يتعلق بوقت اللعب الأصلي للمباريات، بعدما بات موضوعًا ساخنًا في السنوات الأخيرة، حيث يشتكي البعض أن مجمل دقائق اللعب في المباريات يصل فقط إلى 60 دقيقة.

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100 دقيقة

واضافت جريدة «كورييري ديلو سبورت» أن «فيفا» يخطط لتمديد الوقت الأصلي لمباريات كأس العالم من 90 دقيقة إلى 100 دقيقة.

وأشار التقرير إلى أن مرصد كرة القدم (CIES)، الذي تم إجراؤه أخيرًا، أكد أن الكرة تلعب فقط بنسبة 60.2% في متوسط مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، لذلك يرغب «فيفا» في زيادة مقدار وقت اللعب الفعلي في المباريات قبل انطلاق كأس العالم، ولكن سيتعين عليهم الحصول على الضوء الأخضر من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، خاصة أنه الهيئة التي تحكم قوانين اللعبة.

وتشير التقديرات الحالية إلى أن المباريات في كأس العالم 2022 يمكن أن تحتوي على 10 دقائق على الأقل من الوقت الإضافي، من أجل حل هذه المشكلة. وأكدت الجريدة في نهاية تقريرها، أن هذا المقترح حصل على تأكيد مباشر من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو.