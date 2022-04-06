قمة نارية تجمع تشيلسي بريال مدريد في دوري الأبطال وسط ترقب لمصير أنشيلوتي

القاهرة - بوابة الوسط

يضرب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موعدا مع لقاء كبير، الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا، عندما يستقبل تشيلسي الإنجليزي حامل اللقب فريق ريال مدريد الإسباني صاحب الرقم القياسي في عدد مرات إحراز اللقب (13).

ويعيش تشيلسي موسما مضطربا، نتيجة العقوبات المالية المفروضة عليه وعلى مالكه الملياردير رومان أبراموفيتش من الحكومة البريطانية التي تعتبره مقربا من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وذلك على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، ورغم القيود المفروضة على نادي غرب لندن، يحاول الفريق الانعزال عما يجري والتركيز على كرة القدم، على حد تعبير مدربه الألماني توماس توخيل، بحسب ما ذكرته جريدة «الشرق الأوسط».

أما ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني ويتجه لحصد اللقب، فقد دق جرس الإنذار بعد خسارته الموجعة على أرضه أمام غريمه برشلونة (صفر-4)، ويعول المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على مهاجمه الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة صاحب ثلاثية رائعة قلبت الطاولة على باريس سان جيرمان ونجومه في ثمن النهائي (صفر-1 و3-1)، إضافة إلى حارسه البلجيكي المتألق تيبو كورتوا الذي حمل سابقا ألوان تشيلسي.

ورغم سيطرته على الدوري، أسهمت مباراة مدتها 90 دقيقة في زعزعة إنجازات أنشيلوتي الذي يواجه انتقادات في أسلوب هجماته المرتدة، ونقص التدوير في التشكيلة وشخصيته السلبية خلال مواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن النهائي، رغم انتزاعه بطاقة التأهل.

وبحال تعثر الريال، المتوج آخر مرة باللقب الأوروبي في 2018، أمام تشيلسي، ربما يواجه أنشيلوتي مجددا شبح الإقالة، كما حدث معه العام 2015 مع الريال ورئيسه فلورنتينو بيريز.