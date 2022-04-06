بايرن ميونيخ ضيفا ثقيلا على فياريال في ربع نهائي دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

يحل بايرن ميونيخ الألماني ضيفا ثقيلا على فريق فياريال الإسباني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا، ويبدو بايرن ميونيخ مرشحا لتخطي فياريال، حامل لقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، عندما يحل عليه في إسبانيا.

لكن برغم القوة الهجومية الضاربة للبايرن بوجود الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، يتعين على بطل أوروبا ست مرات آخرها في 2020، الحذر من الفريق الملقب بـ«الغواصة الصفراء» ومدربهم الخبير في البطولات القارية أوناي إيمري، بحسب ما ذكرته جريدة «الشرق الأوسط».

وقال إيمري الذي أحرز لقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» ثلاث مرات مع إشبيلية الإسباني والنسخة الماضية مع فياريال مانحا إياه أول لقب كبير: «لا أفكر في النهائي، تركيزنا ينصب على مواجهتي بايرن». وأضاف ابن الخمسين عاما الذي قاد فياريال إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2009: «لا أعرف أين يقام النهائي، لا أعرف أين أُقيم نهائي يوروبا ليغ الموسم الماضي، لأنه أصبح من الماضي، أحاول التغلب على من يوجد أمامي، حاليا منافسنا هو البايرن، لا أفكر سوى في مباراتي الذهاب والإياب أمامه».

في المقابل، قال مدرب بايرن يوليان ناغلسمان: «فياريال هو حامل لقب الدوري الأوروبي، يملكون مدربا خبيرا إضافة إلى أسلوب لعب واضح، فوزهم على يوفنتوس 3-صفر ليس صدفة».