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كورتوا: ريال مدريد لا يستحق الانتقادات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 أبريل 2022, 01:16 صباحا
كورتوا: ريال مدريد لا يستحق الانتقادات
حارس مرمى فريق ريال مدريد تيبو كورتوا. (الإنترنت)
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تحدث حارس مرمى فريق ريال مدريد، تيبو كورتوا، عن مباراة فريقه غدا الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

قال كورتوا، وفقا لـ«رويترز» إنه يشعر بالضجر من الانتقادات التي يعتبرها ظالمة لفريقه، موضحا: «أشعر بأنه يحدث دائما نفس الشيء، ينتقد الناس دائما ريال مدريد حتى في أفضل لحظاته.. نشعر بثقة تامة في قدرة فريقنا على المضي قدما وإظهار قيمتنا أمام تشيلسي».

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وتابع كورتوا: «نعرف جيدا كيف يريد أنشيلوتي أن نتدرب ونحظى بجهاز فني رائع ويتواصل معنا عبر الفيديو.. بالطبع يوجد اختلاف بين وجوده وغيابه عن مقاعد البدلاء لكن في مطلع الأسبوع أبلى الطاقم بلاء حسنا لذا لا اعتقد أننا سنواجه مشكلة في لندن».

فترة صعبة لكورتوا
وكان كورتوا الحارس الأساسي لتشيلسي خلال أربعة مواسم قبل الانتقال إلى ريال مدريد في 2018. وعبر عن تعاطفه مع جماهير ولاعبي فريقه السابق بعد عرض النادي للبيع من المالك رومان أبراموفيتش عقب تعرضه لعقوبات من الحكومة البريطانية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وواصل: «نعم إنها فترة صعبة لكن يمكنني رؤية الأشخاص المحبين لتشيلسي يتمسكون بنفس الروح.. أعطاني النادي فرصة التطور لسنوات عديدة..  أعارني إلى أتلتيكو مدريد ولعبت هنا وأنا سعيد دائما بالعودة وأتمنى أن يتفهم الملاك الجدد قيمة النادي».

ويعتقد الحارس البلجيكي أن خوض ريال لقاء الإياب على ملعبه سيساعده كما فعل أمام سان جيرمان في دور 16. وتابع «عند اللعب في سانتياغو برنابيو نجحنا في تحقيق انتفاضة أمام سان جيرمان عقب الخسارة 1-صفر في الذهاب ونريد أن نحسم مواجهة دور الثمانية على أرضنا وبين جماهيرنا».

غياب أنشيلوتي
وكان كورتوا ممثل ريال الوحيد أمام وسائل الإعلام عقب غياب المدرب كارلو أنشيلوتي عن الرحلة إلى لندن للتعافي من(كوفيد-19) . وسيكون نجله ومساعده دافيدي أنشيلوتي في قيادة الجهاز الفني في ستامفورد بريدج.

ويتصدر ريال دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفارق مريح وتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا عقب انتفاضة ملحمية بالفوز 3-1 على باريس سان جيرمان.

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