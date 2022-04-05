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مانشستر سيتي يستقبل أتلتيكو مدريد في قمة جديدة بدوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 أبريل 2022, 04:35 مساء
مانشستر سيتي يستقبل أتلتيكو مدريد في قمة جديدة بدوري الأبطال
محرز في تدريبات مانشستر سيتي. (صفحة نادي مانشستر سيتي عبر فيسبوك)
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يستقبل مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا المسابقة القارية الأهم، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا، وسيلاقي المدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوراديولا خصمًا عنيدًا للغاية يتمثل بالأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثالث في الليغا الإسبانية بعد فوزه 6 مرات تواليًا.

وتدرب مانشستر سيتي الإنجليزي داخل مدينته الرياضية في مانشستر استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني على ملعب الاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، وكان الغياب الوحيد عن صفوف «السيتيزنس» هو المدافع البرتغالي الدولي روبن دياز الغائب عن الملاعب منذ بداية مارس الماضي للإصابة، وفتح الإسباني بيب غوارديولا التدريب أمام وسائل الإعلام خلال أول 15 دقيقة، قبل أن يواصل فقراته خلف الأبواب المغلقة، بحسب موقع «24».

وكان المشهد الأبرز في التدريب هو تساقط الأمطار، والبرودة الشديدة التي غلفت الأجواء، في الوقت الذي سادت فيه الأجواء المرحة بين اللاعبين مثل البرتغاليين جواو كانسيلو، وبرناردو سيلفا، وشهد التدريب حضور بعض الشخصيات ذات الثقل داخل إدارة بطل «البريمييرليغ»، مثل مانيل إستيراتي تشيكي بيجيرستاين.

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