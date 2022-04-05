ليفربول بأحلام الرباعية ضيفا على بنفيكا البرتغالي في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

يحل ليفربول ضيفًا على بنفيكا البرتغالي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا المسابقة القارية الأهم، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا، وكان مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب قد أعلن أن الدوري الإنجليزي هو أهم جائزة لفريقه الذي توج في وقت سابق بكأس الرابطة المحلية.

ويبحث ليفربول عن رباعية تاريخية (دوري وكأس وكأس رابطة في إنجلترا ودوري أبطال أوروبا) أو السير على خطى مانشستر يونايتد الوحيد من بين الأندية الإنجليزية الذي أحرز ثلاثية دوري الأبطال والدوري والكأس في موسم 1999، بحسب جريدة «الشرق الأوسط».

وقال الإسباني تياغو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول: «تبدو المنافسات حاليًا مثل كأس العالم حيث كل مباراة مثل النهائي، لم أختبر خلال مسيرتي الكروية شهرًا مماثلًا، حيث تخوض مباريات بهذه الأهمية كل ثلاثة أيام».

وتتركز الأنظار على نجمي ليفربول المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني بعد صدامهما القاري الأخير مع منتخبي بلديهما وتفوّق الأخير مرتين خلال التتويج بكأس الأمم الأفريقية وبلوغ نهائيات مونديال قطر 2022، إلا أن مدرّبهما كلوب يؤكد دائمًا: «إنهما ليسا فقط قريبين، بعضهما من بعض، بل إنهما شخصان جيدان، من المؤكد أن ماني وصلاح يعدان بعضهما أصدقاء بعض».

ويجب الاعتراف بأنه في حال المقارنة بين ماني وصلاح، فإن الأرقام تصب في مصلحة الأخير، فمنذ قدوم صلاح إلى ليفربول العام 2017، كان الفرعون أكثر حسمًا من زميله في عدد الأهداف وفي التمريرات الحاسمة، وفي الموسم الحالي، فإن الفارق يبدو كبيرًا أيضًا لصالح المصري الذي سجل 28 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة، مقابل 14 هدفًا لماني و3 تمريرات حاسمة.

في المقابل، يعوّل بنفيكا على مشواره في المسابقة القارية قبل خوض تجربة ليفربول، وذلك بعد مساهمته بإقصاء برشلونة الإسباني وأياكس أمستردام الهولندي، ويبحث الفريق البرتغالي العريق عن بلوغ نصف النهائي للمرة الأولى منذ 1990، عندما وصل إلى النهائي تحت إشراف المدرب السويدي سفن غوران إريكسون، آنذاك خسر أمام ميلان الإيطالي وأخفق في رفع اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1961 و1962.