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أرسنال يفشل في الحفاظ على مركزه الرابع بالدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 أبريل 2022, 12:36 صباحا
أرسنال يفشل في الحفاظ على مركزه الرابع بالدوري الإنجليزي
أرسنال يسقط أمام كريستال بالاس بثلاثية دون رد ويفشل في الحفاظ على تواجده بالمربع الذهبي. (الإنترنت)
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تلقت آمال فريق أرسنال، في إنهاء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في المربع الذهبي، ضربة قوية بعد خسارته بثلاثية نظيفة أمام مضيفه كريستالا بالاس، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين.

وسقط أرسنال مبكرا في الشوط الأول بهدفي جان-فيليب ماتيتا وجوردان أيو. وتحسن الفريق الضيف بعد الاستراحة وأهدر إميل سميث رو ومارتن أوديجارد فرصتين لإعادة أرسنال إلى المباراة. لكن ويلفريد زاها عاقب أرسنال من ركلة جزاء قبل 16 دقيقة من النهاية.

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وبعد انتصار توتنهام هوتسبير 5-1 على نيوكاسل يونايتد أمس الأحد، أصبح الفريق يحتل المركز الرابع متفوقا بفارق الأهداف على غريمه أرسنال الذي يملك مباراة مؤجلة.

وواصل بالاس تطوره مع المدرب باتريك فييرا قائد أرسنال السابق إذ تقدم إلى المركز التاسع.

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