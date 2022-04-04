ميلان يهدر فرصة تعزيز صدارته للدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

سقط فريق ميلان ، في فخ التعادل السلبي بدون أهداف، مع ضيفه بولونيا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ليصبح متقدما بنقطة واحدة فقط في صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وبعد انتصار إنتر ميلان حامل اللقب ونابولي ثاني الترتيب كان ميلان بحاجة للرد أمام بولونيا الذي خاض المباراة بدون مدربه سينيسا ميهايلوفيتش الذي يخضع لعلاج سرطان الدم (لوكيميا) في المستشفى.

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لكن صاحب الأرض عانى وكانت أبرز فرصة له في الشوط الأول بضربة رأس من الفرنسي أوليفييه جيرو لكن الحارس أوكاش سكوروبسكي أنقذها ببراعة.

ولم يتغير الوضع بعد الاستراحة وأشرك ستيفانو بيولي مدرب ميلان مهاجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لكن بولونيا تحمل الضغط ليخطف نقطة التعادل.

ورفعد ميلان رصيده إلى 67 نقطة مقابل 66 لنابولي قبل سبع جولات من النهاية حيث يسعى الفريق للقبه الأول في الدوري منذ 2011. ولدى إنتر 63 نقطة ويملك مباراة مؤجلة فيما بقي بولونيا في المركز 12.