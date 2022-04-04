Atwasat

نتائج عرض «راسليمينا 38» الليلة الثانية.. من هو موحد اللقبين؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 أبريل 2022, 05:08 مساء
نتائج عرض «راسليمينا 38» الليلة الثانية.. من هو موحد اللقبين؟
عرض «راسليمينا 38». (إنترنت)
alwasat radio

شهدت الليلة الثانية من عرض مهرجان «راسليمينا 38»، عديد الأحداث والنزالات المثيرة التي نستعرض معكم نتائجها فيما يلي:

- البداية كانت بظهور المصارع الأسطورة، تربل إتش، الذي وضع حذاء المصارعة الخاص به في منتصف الحلبة وودع الجمهور لينهي مسيرته في الحلبة رسميًا.

- النجم الكوميدي جوني نوكسفيل يتغلب على سامي زين في نزال من نوع «كل شيء مسموح به» وحقق نوكسفيل الفوز بمساعدة من زملائه في فيلم «Jackass».

- راندي أورتن ومات ريدل «آر كي برو»، يتغلبان على فريق «ذا ستريت بروفيتس» وفريق «أوتيس وتشاد غيبل» ليحتفظا بلقب الـ«رو» للتاج تيم.

انضم البطل الأولمبي جيبل ستيفسون للاحتفال مع «آر كي برو»، لكن تشاد غيبل يقاطعهم ويسخر من ستيفسون قبل أن يطيح به الأخير وسط الحلبة.

- بوبي لاشلي يتغلب على أوموس العملاق وينهي سلسلة انتصاراته بضربة «سبير» قوية.

- ساشا بانكس وناعومي تحرزان لقب التاج تيم للسيدات بعد الفوز على فريق ريا ريبلي وليف مورجان، وفريق ناتاليا وشاينا بازلر وفريق كوين زيلينا وكارميلا.

- بات مكافي يهزم أوستن ثيري.

بعد المباراة يغضب فينس مكمان من خسارة نجمه الشاب أوستن ثيري، ويقرر مواجهة مكافي ويفوز عليه، ثم يظهر ستون كولد ستيف أوستن ويتجادل مع فينس مكمان قبل أن يوجه له ضربة «ستانر» وأخرى من نصيب ثيري ومكافي ويحتفل مع الجمهور.

- شيمس وريدج هولاند يتغلبان على كوفي كينجستون وأكزافيير وودز.

- إيدج ينتصر على آي جاي ستايلز بمساعدة النجم داميان بريست الذي تسبب في تشتيت انتباه ستايلز.

رومان رينز بطل الـ«يونيفرسال» ضد بروك ليسنر بطل «WWE» والفائز يوحد اللقبين

استغل رومان رينز سقوط الحكم ليقوم بتوجيه ضربة مؤلمة غير قانونية لبروك ليسنر قبل أن يتبعها بضربة بالحزام على رأسه، ويختم المشهد بضربة «سبير» قوية منهيًا المواجهة لصالحه، واحتفل برفع اللقبين عاليًا أثناء مغادرته الملعب برفقة بول هيمان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس البلدية: مدينة ماريوبول الأوكرانية دمرت بنسبة 90%

رئيس البلدية: مدينة ماريوبول الأوكرانية دمرت بنسبة 90%
سهم «تويتر» يرتفع بعد استحواذ إيلون ماسك على حصة كبيرة من الشركة

سهم «تويتر» يرتفع بعد استحواذ إيلون ماسك على حصة كبيرة من الشركة
دراسة: بعض الأسماك تتمتع بقدرات حسابية

دراسة: بعض الأسماك تتمتع بقدرات حسابية
مع صعود أسعار النفط العالمية.. محلل: لا شيء يعوض الخام الروسي

مع صعود أسعار النفط العالمية.. محلل: لا شيء يعوض الخام الروسي
ترقب لاحتمالية مواجهات عربية أو ليبية خالصة بعد تأهل الاتحاد والأهلي طرابلس لربع نهائي «الكونفدرالية»

ترقب لاحتمالية مواجهات عربية أو ليبية خالصة بعد تأهل الاتحاد والأهلي طرابلس لربع...
رئيس سريلانكا يدعو المعارضة للانضمام إلى حكومة وحدة بعد استقالة جميع الوزراء في بلاده

رئيس سريلانكا يدعو المعارضة للانضمام إلى حكومة وحدة بعد استقالة جميع الوزراء في ...
كاركاتير خيري - الاعتمادات والأسعار في ليبيا

كاركاتير خيري - الاعتمادات والأسعار في ليبيا
كيف تحولت بغداد المثقلة بالأزمات وجهة لبنانيين أنهكهم التدهور الاقتصادي؟

كيف تحولت بغداد المثقلة بالأزمات وجهة لبنانيين أنهكهم التدهور الاقتصادي؟
شاهد.. «وسط الخبر» يناقش: لماذا قفزت الأسعار في رمضان؟

شاهد.. «وسط الخبر» يناقش: لماذا قفزت الأسعار في رمضان؟
«الاتحاد» يتأهل إلى الدور الربع نهائي بـ«الكونفدرالية»

«الاتحاد» يتأهل إلى الدور الربع نهائي بـ«الكونفدرالية»
الأردن: الأمير حمزة بن الحسين يعلن تخليه عن لقبه

الأردن: الأمير حمزة بن الحسين يعلن تخليه عن لقبه
في المغرب.. النحل يهجر أقدم مزرعة جماعية لتربيته بالعالم

في المغرب.. النحل يهجر أقدم مزرعة جماعية لتربيته بالعالم
(فيديو) برلين تندد «بجريمة حرب مروعة» في بوتشا وتطالب بمزيد العقوبات على موسكو

(فيديو) برلين تندد «بجريمة حرب مروعة» في بوتشا وتطالب بمزيد العقوبات على موسكو
بط وحساء المشروم على مائدتك في ثالث أيام رمضان

بط وحساء المشروم على مائدتك في ثالث أيام رمضان
مشروع علمي لتخليص الزراعة من المواد الكيميائية

مشروع علمي لتخليص الزراعة من المواد الكيميائية
حضري عجينة العشر دقائق

حضري عجينة العشر دقائق
بعد حرب السنوات السبع.. الهدنة تمنح اليمنيين بارقة أمل

بعد حرب السنوات السبع.. الهدنة تمنح اليمنيين بارقة أمل
خبير بصندوق النقد: «صدمة كبرى» للاقتصاد العالمي.. وأميركا استثناء

خبير بصندوق النقد: «صدمة كبرى» للاقتصاد العالمي.. وأميركا استثناء
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
قرعة متوازنة في المجموعات الثماني بمونديال قطر 2022
قرعة متوازنة في المجموعات الثماني بمونديال قطر 2022
أول تعليق إيراني على مواجهة الأميركيين في مونديال قطر 2022
أول تعليق إيراني على مواجهة الأميركيين في مونديال قطر 2022
مدفيديف يعلن غيابه شهرين للإصابة وسط شكوك مشاركته في رولان غاروس للتنس
مدفيديف يعلن غيابه شهرين للإصابة وسط شكوك مشاركته في رولان غاروس ...
راسليمينا «38».. تصفية حسابات على مدار يومين في عالم المصارعة الحرة
راسليمينا «38».. تصفية حسابات على مدار يومين في عالم المصارعة ...
فان غال يعلق على مواجهة قطر في المونديال بعد انتقادها
فان غال يعلق على مواجهة قطر في المونديال بعد انتقادها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رغم الحظر.. روسيا تخطط لاستضافة يورو 2028 أو 2032
رغم الحظر.. روسيا تخطط لاستضافة يورو 2028 أو 2032...
قرعة متوازنة في المجموعات الثماني بمونديال قطر 2022
قرعة متوازنة في المجموعات الثماني بمونديال قطر 2022...
قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بتشيلسي ومواجهة قوية بين السيتي وأتلتيكو
قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بتشيلسي ومواجهة قوية ......
3 انتصارات عريبة في تصفيات كأس العالم بأفريقيا
3 انتصارات عريبة في تصفيات كأس العالم بأفريقيا...
مدفيديف يعلن غيابه شهرين للإصابة وسط شكوك مشاركته في رولان غاروس للتنس
مدفيديف يعلن غيابه شهرين للإصابة وسط شكوك مشاركته في رولان ......
المزيد
مبابي يثير الجدل حول مستقبله
مبابي يثير الجدل حول مستقبله...
نتائج عرض «راسليمينا 38» الليلة الثانية.. من هو موحد اللقبين؟
نتائج عرض «راسليمينا 38» الليلة الثانية.. من هو موحد ......
بالفيديوهات: الليلة الأولى من «راسليمينا 2022».. تكريم الأندرتيكر وعودة كودي رودز .. وفوز ستيف أوستن
بالفيديوهات: الليلة الأولى من «راسليمينا 2022».. تكريم ......
فان غال يعلق على مواجهة قطر في المونديال بعد انتقادها
فان غال يعلق على مواجهة قطر في المونديال بعد انتقادها...
راسليمينا «38».. تصفية حسابات على مدار يومين في عالم المصارعة الحرة
راسليمينا «38».. تصفية حسابات على مدار يومين في عالم ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط