نتائج عرض «راسليمينا 38» الليلة الثانية.. من هو موحد اللقبين؟

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت الليلة الثانية من عرض مهرجان «راسليمينا 38»، عديد الأحداث والنزالات المثيرة التي نستعرض معكم نتائجها فيما يلي:

- البداية كانت بظهور المصارع الأسطورة، تربل إتش، الذي وضع حذاء المصارعة الخاص به في منتصف الحلبة وودع الجمهور لينهي مسيرته في الحلبة رسميًا.

- النجم الكوميدي جوني نوكسفيل يتغلب على سامي زين في نزال من نوع «كل شيء مسموح به» وحقق نوكسفيل الفوز بمساعدة من زملائه في فيلم «Jackass».

- راندي أورتن ومات ريدل «آر كي برو»، يتغلبان على فريق «ذا ستريت بروفيتس» وفريق «أوتيس وتشاد غيبل» ليحتفظا بلقب الـ«رو» للتاج تيم.

انضم البطل الأولمبي جيبل ستيفسون للاحتفال مع «آر كي برو»، لكن تشاد غيبل يقاطعهم ويسخر من ستيفسون قبل أن يطيح به الأخير وسط الحلبة.

- بوبي لاشلي يتغلب على أوموس العملاق وينهي سلسلة انتصاراته بضربة «سبير» قوية.

- ساشا بانكس وناعومي تحرزان لقب التاج تيم للسيدات بعد الفوز على فريق ريا ريبلي وليف مورجان، وفريق ناتاليا وشاينا بازلر وفريق كوين زيلينا وكارميلا.

- بات مكافي يهزم أوستن ثيري.

بعد المباراة يغضب فينس مكمان من خسارة نجمه الشاب أوستن ثيري، ويقرر مواجهة مكافي ويفوز عليه، ثم يظهر ستون كولد ستيف أوستن ويتجادل مع فينس مكمان قبل أن يوجه له ضربة «ستانر» وأخرى من نصيب ثيري ومكافي ويحتفل مع الجمهور.

- شيمس وريدج هولاند يتغلبان على كوفي كينجستون وأكزافيير وودز.

- إيدج ينتصر على آي جاي ستايلز بمساعدة النجم داميان بريست الذي تسبب في تشتيت انتباه ستايلز.

رومان رينز بطل الـ«يونيفرسال» ضد بروك ليسنر بطل «WWE» والفائز يوحد اللقبين

استغل رومان رينز سقوط الحكم ليقوم بتوجيه ضربة مؤلمة غير قانونية لبروك ليسنر قبل أن يتبعها بضربة بالحزام على رأسه، ويختم المشهد بضربة «سبير» قوية منهيًا المواجهة لصالحه، واحتفل برفع اللقبين عاليًا أثناء مغادرته الملعب برفقة بول هيمان.