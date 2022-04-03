بالفيديوهات: الليلة الأولى من «راسليمينا 2022».. تكريم الأندرتيكر وعودة كودي رودز .. وفوز ستيف أوستن

القاهرة - بوابة الوسط

أُقيم في الساعة الثانية فجرًا بتوقيت ليبيا، الجزء الأول من مهرجان «راسليمينا 2022»، الذي تضمن سبع مباريات، على أن يستأنف المهرجان بليلة ثانية بعد 24 ساعة، بسبع مباريات أخرى، بين أقوى المصارعين باتحاد «wwe».

المباراة الأولى

«ذا أوسو» vs ريك بوجز وشينسكي ناكامورا

استطاع فريق «ذا أوسو» الاحتفاظ بلقب الزوجي بعد استغلال إصابة ريك بوجز وتثبيت ناكامورا بعد ضربة سوبركيك

المباراة الثانية

درو ماكنتاير vs هابي كوربن

استطاع درو ماكنتاير الفوز بالمباراة بالرغم من تدخلات مادكاب موس، وكاد ماكنتاير يضرب مادكاب موس ضربة بسيفه، إلا أنه تفادى الضربة، ثم قام ماكنتاير بتثبيت هابي كوربن بعد ضربة «كلايمور».

المباراة الثالثة

ذا ميز ولوجان بول vs آل ميستريو

كانت المباراة قريبة لفوز عائلة ميستريو، حيث وجها ضربة «619» إلى لوجان بول، إلا أن ذا ميز استطاع التدخل وأن يصدم دومينيك بوالده وينفذ حركة تحطيم الجمجمة من أجل الفوز، ولكن أثناء الاإحتفال غدر ذا ميز بصديقه لوجان بول وضربه ضربة قاضية.

المباراة الرابعة

ستيف أوستن vs كيفين أوينز

استطاع النجم الكبير ستيف أوستن تقديم أداء قوي بالرغم من سنه والفوز على كيفين أوينز بعد أن قدم له ضربة قاضية، وبعد ذلك احتفل أوستن مع الجماهير كعادته بالمشروبات.

المباراة الخامسة

بيانكا بيلير vs بيكي لينش

استطاعت بيانكا بيلير تحقيق الفوز لتصبح البطلة الجديدة لبطولة الـ«رو» للسيدات وسط دعم كبير من الجماهير، منهية بذلك فترة هيمنة بيكي لينش على بطولة الـ«رو» للسيدات.

عودة كودي رودز

تم عرض فيديو للترويج لمباراة سيث رولينز ضد الخصم المجهول الذي من المفترض أن يحدده مستر مكمان، يدخل سيث رولينز الحلبة وينتظر بها بفارغ الصبر خصمه المجهول، لتنطفئ الأنوار ويخرج كودي رودز من أسفل المسرح وسط ترحيب كبير من الجماهير بعودته إلى WWE بعد فترة طويلة.

المباراة السادسة

كودي رودز vs سيث رولينز

استطاع النجم كودي رودز الفوز بمباراته الأولى بعد عودته في راسلمينيا، وذلك بعد تنفيذ الضربة القاضية «كروس رودز» الثالثة على سيث رولينز.

بعد ذلك تم عرض فيديو من حفل قاعة المشاهير 2022 يوضح أجزاء من خطاب الأندرتيكر، وكذلك تكريم الأخوة شتاينر وعائلة شاد جاسبار وكوين شارميل وعائلة فيدر.

يتم قرع الجرس وتنطفئ الأنوار ويضرب الرعد ويخرج الأندرتيكر إلى المسرح مرتدياً أزياء رسمية وسط ترحيب كبير من الجماهير ثم يقف ويشكر الجماهير على سنوات عديدة من الدعم حتى تبدأ الموسيقى الخاصة به ويعلو صوت التصفيق ثم يغادر الأندرتيكر إلى خلف الكواليس.

المباراة السابعة

شارلوت فلير vs روندا روزي

استطاعت شارلوت الفوز بالمباراة والاحتفاظ ببطولة سماك داون للسيدات بعد أن كانت روندا روزي قريبة من الفوز باللقب، حيث استطاعت روزي تنفيذ حركة إخضاع على شارلوت، التي استسلمت إلا أن الحكم كان ساقطًا على الأرض، الأمر الذي استغلته شارلوت من أجل الفوز.