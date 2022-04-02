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فان غال يعلق على مواجهة قطر في المونديال بعد انتقادها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 أبريل 2022, 05:24 مساء
فان غال يعلق على مواجهة قطر في المونديال بعد انتقادها
لويس فان غال. (أرشيفية : الإنترنت)
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اعتبر مدرّب هولندا لويس فان غال أن قرعة مونديال 2022 كانت أكثر رأفة لمنتخب الطواحين مقارنة بمشاركة بلاده الأخيرة في مونديال 2014 عندما حلت ثالثة.

فان غال الذي أثار جدلاً قبل أيام عندما اعتبر أن استضافة قطر لنهائيات المونديال «سخيفة» وقد منح «فيفا» حق التنظيم للدولة الخليجية الصغيرة الغنية بالغاز «بسبب المال والمصالح التجارية»، وقع فريقه بمواجهة قطر المضيفة، بالإضافة إلى السنغال بطلة أفريقيا والإكوادور ضمن المجموعة الأولى، بحسب «فرانس برس».

وكانت هولندا قد بلغت نصف نهائي 2014 حيث خسرت أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، وذلك بعد تصدرها مجموعة قوية ضمت إسبانيا وتشيلي وأستراليا حققت فيها ثلاثة انتصارات لافتة.

تابع فان غال الذي قاد هولندا في المونديال البرازيلي «آنذاك واجهنا إسبانيا بطلة العالم، فريق قوي من أميركا الجنوبية تشيلي وفريق مقاتلين من أستراليا، كانت مباراة صعبة جدًا أمام الأخيرة».

وأضاف فان غال البالغ 70 عامًا «القرعة أفضل من 2014، لكن هذا لا يعني شيئًا، نستعد جيدًا، لم أذهب غالبًا إلى قطر أو السنغال، لذا لا أعرف هاتين الدولتين جيدًا، ذهبت إلى قطر مع بايرن ميونيخ الألماني، وقبل سنتين أمضيت إجازة في السنغال، لدينا مراقبون جيدون سيدرسون المنتخبات».

وكان المدرب العائد إلى المنتخب البرتقالي قد توقع الوقوع مع قطر في مجموعة واحدة و«كان رهانًا، لكن من الجميل عندما يتحوّل الرهان إلى حقيقة».

ويستعد المنتخب الهولندي الغائب عن نسخة 2018، بخوض مباريات في دوري الأمم الأوروبية حيث «لدينا ست مباريات في دوري الأمم، نلعب في اليوم الأول من كأس العالم، لذا لا وقت لدينا لإعداد جيد، لكن إذا تقدمنا في البطولة سيكون ذلك أفضلية لنا لاحقًا».

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