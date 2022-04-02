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راسليمينا «38».. تصفية حسابات على مدار يومين في عالم المصارعة الحرة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 أبريل 2022, 03:56 مساء
راسليمينا «38».. تصفية حسابات على مدار يومين في عالم المصارعة الحرة
نجوم مصارعة المحترفين. (إنترنت)
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تترقب جماهير المصارعة الحرة موعد «راسلمينيا 38» أهم وأضخم عروض مصارعة المحترفين على الإطلاق، التي تقام على مدار العام، حيث تنتظر جماهير المصارعة الحرة هذا الحدث كل عام باشتياق كبير؛ لأنه يضم أهم وأكبر مجموعة من المواجهات على أهم الألقاب، وأيضًا يقوم جميع النجوم بالمشاركة في هذا الحدث الكبير، الذي سينطلق على مدار يومين لأول مرة في التاريخ، وذلك يومي الأحد 3 أبريل، والإثنين 3 أبريل 2022، حيث تنطلق فعاليات الليلة الأولى يوم الأحد 3 أبريل، الساعة الثانية فجرًا بتوقيت ليبيا، وتنطلق فعاليات الليلة الثانية، يوم الإثنين 4 أبريل الساعة الثانية فجرًا بتوقيت ليبيا، وذلك على ملعب «AT&T» في أرلينغتون، بولاية تكساس الأميركية.

اليوم الأول
من المقرر أن تقام مجموعة من المباريات في اليوم الأول من العرض، كالتالي:

  1- على لقب «سماك داون» للتاج تيم: ذا أوسوس (الأبطال) VS شينسكي ناكامورا وريك بوغز.

2- نزال تصفية حسابات: درو ماكنتاير يواجه هابي كوربن.

3- ري ميستريو وابنه دومينيك ميستريو VS ذا ميز واليوتيوبر الأميركي الشهير لوجان بول.

4- كيفن أوينز يستضيف الأسطورة ستون كولد ستيف أوستن في برنامجه الحواري «The Kevin Owens Show».

5- بطولة الـ«رو» للسيدات: بيكي لينش (البطلة) VS بيانكا بيلير.

6- بطولة «سماك داون» للسيدات: شارلوت فلير (البطلة) VS روندا روزي.

اليوم الثاني
ومن المنتظر أن تستكمل باقي مباريات العرض الإثنين، الذي يشهد مجموعة من أقوى المباريات كالتالي:

1- سامي زين VS الكوميدي جوني نوكسفيل.

2- أوستن ثيري VS المعلق بات مكافي

نزال رباعي على لقب التاج تيم للسيدات
3- البطلتان كارميلا وكوين زيلينا VS ساشا بانكس وناعومي VS ريا ريبلي وليف مورجان VS ناتاليا وشاينا بازلر.

بطولة الـ«رو» للتاج تيم رجال
4- آر كي برو (الأبطال) VS ذا ستريت بروفيتس وVS أوتيس وتشاد غيبل.

5- إيدج يواجه VS أي جاي ستايلز.

6- أوموس العملاق VS بوبي لاشلي المدمر.

أقوى مباراة على الإطلاق
كما يشهد اليوم الثاني أكبر وأقوى مباراة «راسلمينيا» على الإطلاق، حيث يلتقي رومان رينز (الزعيم القبلي) بطل «اليونيفرسال» VS الوحش بروك ليسنر بطل «WWE» والفائز يحصل على اللقبين معًا ويصبح البطل الموحد للقبين.

نجوم مصارعة المحترفين. (إنترنت)
نجوم مصارعة المحترفين. (إنترنت)
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