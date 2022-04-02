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مدفيديف يعلن غيابه شهرين للإصابة وسط شكوك مشاركته في رولان غاروس للتنس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 أبريل 2022, 03:25 مساء
مدفيديف يعلن غيابه شهرين للإصابة وسط شكوك مشاركته في رولان غاروس للتنس
الروسي دانييل مدفيديف. (أرشيفية : الإنترنت)
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سيبتعد الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثانيًا عالميًا في كرة المضرب، عن الملاعب بين شهر وشهرين لمعالجة إصابته بفتق، بحسب ما أعلن، السبت.

الإصابة تهدد مشاركة الروسي مدفيديف في بطولة رولان غاروس الفرنسية الكبرى التي تنطلق في 22 مايو المقبل، بحسب «فرانس برس».

وغرّد مدفيديف (26 عامًا)، حامل لقب بطولة فلاشينغ ميدوز 2021، في حسابه الرسمي على تويتر «في الأشهر الأخيرة كنت ألعب بفتق صغير، قررت مع فريقي أن أقوم بتدخل جراحي صغير لعلاج المشكلة، سأغيب بين شهر وشهرين وسأعمل جاهدًا للعودة إلى الملعب قريبًا، شكرًا على كل الدعم».

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