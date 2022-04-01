صدام كروي بطابع سياسي يجمع إيران والولايات المتحدة في مونديال قطر

القاهرة - بوابة الوسط

أوقعت قرعة مونديال قطر 2022 في الدوحة إيران في المجموعة نفسها مع الولايات المتحدة، في تكرار لسيناريو كأس العالم 1998.

وكان المنتخبان اللذان تكتسي المواجهة بينهما دائماً ثوب السياسة، قد تواجها ضمن منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم 1998 في فرنسا، وحققت حينها إيران أول فوز لها في النهائيات (2-1)، بحسب «فرانس برس».

يترقب العالم عملية سحب قرعة مونديال قطر 2022 في كرة القدم، الجمعة، في تمام الساعة السادسة بتوقيت ليبيا، من مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، لترسم خريطة طريق المنتخبات المشاركة خلال البطولة المقررة للمرة الأولى في الشرق الأوسط من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.